Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
11:28
Türkiye’nin kararı dünyaya damga vurdu! ABD medyasında İsrail itirafı: Artık yalnız kaldılar!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze soykırımının başladığı günden bu yana kanın ve katliamın durması için küresel çapta farkındalık yaratan Türkiye son olarak verdiği kararla dünya gündemine oturdu. Ankara, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Karar dünya gündemine otururken İsrail'in en büyük müttefiki olan ABD medyasında yer alan bir analiz itiraf niteliği taşımasıyla oldukça konuşuldu.