Giriş Tarihi: 01.01.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 10:33

Türkiye'nin kırmızı çizgisi aşılırsa ne olur? Yunan basınından itiraf gibi sözler: Yunanistan peri masalına devam ediyor!

Türkiye-Yunanistan gerginliğinin baş meselesi olan Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma iddiaları bir süredir gündemi meşgul ederken Yunan basınında Atina'ya sert bir eleştiri geldi. Yunanistan'ın kara suları konusunda 'peri masalına' devam ettiğini ifade eden haberde bunun yalnızca bir söylem olduğuna ve uluslararası bir geçerlilik olmadığı sürece Yunanistan'ın asla böyle bir şey yapamayacağından bahsedildi. Ayrıca şayet böyle bir durum olursa Türkiye'nin buna net bir biçimde karşılık vereceğine de dikkat çekildi.