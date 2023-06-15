Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:17
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
13:19
Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e NATO'dan soğuk duş! Garanti veremeyiz
PKK'ya adeta kalkan olan 'İfade özgürlüğü' kisvesi altında İslam'a ait değerleri ayaklar altına alan İsveç'in NATO hayalleri Türkiye'nin vetosuna takılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan dönüşü gazetecilere verdiği röportajda da İsveç konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu gelişmelerin yankıları sürerken NATO'dan İsveç'i hayal kırıklığına uğratacak bir haber geldi.