Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e NATO'dan soğuk duş! Garanti veremeyiz
Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:19

Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e NATO'dan soğuk duş! Garanti veremeyiz

PKK'ya adeta kalkan olan 'İfade özgürlüğü' kisvesi altında İslam'a ait değerleri ayaklar altına alan İsveç'in NATO hayalleri Türkiye'nin vetosuna takılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan dönüşü gazetecilere verdiği röportajda da İsveç konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu gelişmelerin yankıları sürerken NATO'dan İsveç'i hayal kırıklığına uğratacak bir haber geldi.

Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç’e NATO’dan soğuk duş! Garanti veremeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliğinin Vilnius Zirvesi'ne yetişme ihtimali sorulan Stoltenberg, dün Ankara'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma toplantısının yapıldığını, bunun yapıcı ortamda geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç’e NATO’dan soğuk duş! Garanti veremeyiz

Stoltenberg, geçen yılki Madrid Zirvesi'nde uzlaşılan Üçlü Muhtıra kapsamında İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini ifade etti.

"Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik, Türkiye kadar terörden zarar görmemiştir." diyen Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için şunları söyledi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç’e NATO’dan soğuk duş! Garanti veremeyiz

"İsveç'in üyeliği Vilnius Zirvesi'ne kadar mümkün ancak bunun garantisini veremem. İsveç'in katılımının en kısa zamanda mümkün olması için çalışıyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmelerden ve bu hafta daimi mekanizmanın toplanmasından memnuniyet duyuyorum."

Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç’e NATO’dan soğuk duş! Garanti veremeyiz

ZİRVEYE KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç ile ilgili gazetecilerin sorularına şu yanıtları vermişti: "Bu NATO Zirvesi Vilnius'ta yapılacak. İnşallah fevkalade bir durum olmadığı takdirde ben de katılacağım. İsveç'in bu beklentileri, bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. Bizim bu beklentilere uymamız için, her şeyden önce İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Geçenlerde biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'da Dolmabahçe'de misafirimdi. Orada kendisiyle de görüştüm. Kendisine söylediğimiz şey şu oldu; eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım.

Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç’e NATO’dan soğuk duş! Garanti veremeyiz

Bunları bize Stoltenberg ifade ederken, tam o esnada maalesef yine İsveç'te teröristler caddelerde gösteri yapıyorlardı. Daha sonra bizim İbrahim Bey o görüntüleri de muhatabına gönderdi. "Stoltenberg'le şu anda Cumhurbaşkanımız görüşme yapıyor fakat teröristler yine İsveç'te gösteriler yapıyor."

SON DAKİKA