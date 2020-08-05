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'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor

Dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı ve Beyrut limanı harabeye döndü. Patlamadan geriye dehşet fotoğraflar kaldı. Lübnan'a yardım için ilk harekete geçen ülkelerden biri oldu. Patlamanın hemen ardından Türkiye'den art arda destek açıklamaları geldi. Türkiye bugün somut adımalardan birini daha atıyor.
Türkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 00:01
Türkiye'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor

'nin, patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yardım götürmek amacıyla hazırlanan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla , Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

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Türkiye'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor

Bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, 1 kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

Türkiye'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor

Öte yandan, kargo uçağı havalanmadan önce Etimesgut Askeri Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor

Güllüoğlu, patlama sonrası bölgede ciddi bir travma olduğunu ve travma tedavisi konusunda uzman cerrahi ekipler dahil olmak üzere, ortopedi, genel cerrahi, acil tıp uzmanları ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan 20 kişilik UMKE ekibinin bölgeye gideceğini kaydetti.

Türkiye'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor
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Türkiye'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor
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