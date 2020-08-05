Türkiye'nin yardım eli Beyrut'a uzanıyor

Dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı ve Beyrut limanı harabeye döndü. Patlamadan geriye dehşet fotoğraflar kaldı. Türkiye Lübnan'a yardım için ilk harekete geçen ülkelerden biri oldu. Patlamanın hemen ardından Türkiye'den art arda destek açıklamaları geldi. Türkiye bugün somut adımalardan birini daha atıyor.

Türkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.