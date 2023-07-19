Türkiye’ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti. Oturumun başında Veliaht Prens Bin Selman, Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Bakanlar Kurulu'nda, 'söz konusu görüşmelerin sonucunda, Suudi Arabistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda bir dizi anlaşmanın imzalanmasına tanık olunduğu' kaydedildi. Toplantıda, Suudi-Türk Yatırım Forumu'nda çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmasından övgüyle söz edildi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Sözleşmesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliği çabaları kapsamında bir savunma işbirliği planı imzaladık' dedi. Suudi Arabistan'ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzaladıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye'den İHA satın alacağını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise yaptığı açıklamada, 'Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'da imzalanan anlaşmaya ilişkin Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'lar Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu işbirliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor' ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, Baykar ile yapılan anlaşmanın Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini artırmayı hedeflediğini yazdı. Middle East Eye sitesindeki detaylara göre ise Türk İHA ve SİHA'larının Cidde'de kurulacak fabrikada üretilme ihtimalinin olduğu kaydedildi. AKINCI TİHA, bir F-16 savaş uçağının kullanabildiği hemen hemen bütün mühimmatları kullanabiliyor. 24 saat havada kalabilen TİHA'lar, şu ana kadar Suudi Arabistan ile birlikte 7 ülkeye ihraç edildi. DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı işbirliğinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iş forumunda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Abdulaziz el-Falih, ülkesinin 2030'a kadar 3.3 trilyon dolarlık yatırım yapacağına dikkat çekti. Falih, 'Vizyon 2030' yaklaşımında hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsediklerine dikkat çekerek, 'Türkiye özel sektörünün yaptığı yatırımların ve teknolojilerin ne kadar büyük olduğunu görünce gurur duyduğumu söylemek isterim hem Afrika'da hem de Ortadoğu'da. Şimdiye kadar yapamadığımız şey bu iki tarafın güçlerini bir araya getirmekti. İki ülkenin özel sektörünün güçlerini bir araya getirince ne kadar büyük bir güç ortaya koyacağımızı düşünemiyorum' dedi. Öte yandan, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, iki ülke arasında savunma iş birliğine yönelik bir yürütme planına ek olarak, Türk insansız hava araçlarının satın alınması için iki sözleşme imzalandığını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın ziyareti başta Suudi Arabistan haber ajansı SPA olmak üzere pek çok gazetede yer aldı. SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 1929'da imzalanan 'Muhadenet Muahedesi'ne (Dostluk Anlaşması) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı. İki ülkenin sahip olduğu coğrafi konum sayesinde ilişkilerin gelişip büyüdüğü ifade edilen haberde, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin, ilişkilerin gücünü ortaya koyduğu vurgulandı. Ukaz gazetesi haberinde, iki ülkenin bölgede oynadığı önemli role atıfta bulunarak, iki liderin, ikili ilişkileri kardeşlik temelinde ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmeye kararlı olduğu ifade edildi. El-Medine gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cidde'ye gelişini Twitter'dan 'Türk Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da' etiketiyle (hashtag) duyurdu. 'Sabq' gazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ve Suudi Arabistan bölgesel ve uluslararası ağırlığa sahip. İki devlet de Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın temel direği.' ifadesine yer verdi. Gazete, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, oynadıkları dengeli ve etkin rolle uluslararası barış ve güvenliği koruduklarına ve dünyanın en büyük ekonomilerinin dahil olduğu G20'ye üye olduklarına dikkati çekti. Sabq, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretin, ikili ilişkileri daha ileriye taşıyacağına vurgu yaptı.