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Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 09:32

Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, ülkede neşeyle karşılandı. Suudi-Türk Yatırım Forumu'nda çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmasından ise övgüyle söz edildi.

AA
Türkiye’ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Türkiye’ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Oturumun başında Veliaht Prens Bin Selman, Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

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Türkiye’ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Bakanlar Kurulu'nda, "söz konusu görüşmelerin sonucunda, Suudi Arabistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda bir dizi anlaşmanın imzalanmasına tanık olunduğu" kaydedildi.

Türkiye’ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Toplantıda, Suudi-Türk Yatırım Forumu'nda çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmasından övgüyle söz edildi.

Türkiye’ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

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