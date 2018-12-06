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Tuvalete bile gidemiyordu… 2 senede 175 verdi

Giriş Tarihi: 06.12.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 15:51
Tuvalete bile gidemiyordu… 2 senede 175 kilo verdi

Hindistan'da Rajani isimli bir kadının başı kiloları ile dertteydi. Dünyaya noral ağırlıkta gelmiş olmasına rağmen yemek yeme alışkanlığı yüzünden 300 kilonun üzerine çıkmıştı. Şimdilerde ise…

Tuvalete bile gidemiyordu… 2 senede 175 kilo verdi

Seneler içindeki hızlı alışını mide ameliyatları sayesinde vermeyi başaran Rajani, şimdilerde yeni mide ameliyatlarına hazırlanıyor. Rajani'nin doktorların verdiği karar üzerine yapılacak ameliyatlarla 75 kiloya kadar düşmesi bekleniyor.

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Tuvalete bile gidemiyordu… 2 senede 175 kilo verdi

Obeziteyle başı dertte olan; yürümek, hareket etmek gibi günlük işlerini göremez hale gelen 44 yaşındaki kadın 2 yılda tam 175 verdi...

Tuvalete bile gidemiyordu… 2 senede 175 kilo verdi

Doktoru Shah, ameliyatların yardımıyla daha fazla kaybedeceğini ve 75-80 kiloya sabitleneceğini söylüyor.

Tuvalete bile gidemiyordu… 2 senede 175 kilo verdi

Hindistan'da yaygın olarak görülen obezite rahatsızlığına sahip olan Rajani, 3 gibi normal bir rakamla dünyaya gelmiş olmasına rağmen seneler içinde hızlı kilo almaya başladı.

Tuvalete bile gidemiyordu… 2 senede 175 kilo verdi

Hem babası hem de babannesi morbid obez olan Amita Rajani isimli Hindistanlı kadın yıllar boyunca yemek yemeye karşı koyamadı ve bunun sonucunda vücut ağırlığı 300 kilonun üzerine kadar çıktı.

Tuvalete bile gidemiyordu… 2 senede 175 kilo verdi

Şimdi 120 kilogram ağırlığında olan Rajani, yeni mide ameliyatına hazırlanıyor...

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