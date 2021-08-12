Giriş Tarihi: 12.08.2021 14:37Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 14:39
Twitter, kullanıcıları şaşkına çevirdi! Yapılan yeni değişiklikle birlikte...
Twitter geçtiğimiz günlerde sahte hesabı onaylamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü bir yazarın sahte hesabını gerçek sanan Twitter, hesaba mavi tik vermiş, ancak hatasını anlayınca hesabı askıya almıştı. Bununla birlikte hesabın sahibi de şirketle hiçbir şekilde mavi tik için iletişime geçmediği de açıklamıştı. Twitter'ın yaptığı hata konuşulmaya devam ederken, popüler platform yaptığı bir değişiklikle yeniden gündeme oturdu. Twitter'a giriş yapan kullanıcılar değişiklikle karşılaştı. İşte detaylar...