Twitter, kullanıcıları şaşkına çevirdi! Yapılan yeni değişiklikle birlikte...

Twitter, renklerini de yüksek kontrast ve çok daha az mavi olacak şekilde güncelledi. Şirket, bu güncelleme ile oluşturulan ve paylaşılan fotoğraflara ve videolara dikkat çekmeyi artırmayı hedefliyor. Ayrıca kullanıcılara yeni bir palet vererek yakında yeni renklerini de kullanıma sunacak. Twitter'ın yeni butonları da artık yüksek kontrastlı. Bu da yapabileceğiniz en önemli eylemlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.