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Giriş Tarihi: 12.08.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 14:39

Twitter, kullanıcıları şaşkına çevirdi! Yapılan yeni değişiklikle birlikte...

Twitter geçtiğimiz günlerde sahte hesabı onaylamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü bir yazarın sahte hesabını gerçek sanan Twitter, hesaba mavi tik vermiş, ancak hatasını anlayınca hesabı askıya almıştı. Bununla birlikte hesabın sahibi de şirketle hiçbir şekilde mavi tik için iletişime geçmediği de açıklamıştı. Twitter'ın yaptığı hata konuşulmaya devam ederken, popüler platform yaptığı bir değişiklikle yeniden gündeme oturdu. Twitter'a giriş yapan kullanıcılar değişiklikle karşılaştı. İşte detaylar...

Twitter kullanıcıları şaşkına çevirdi! Yapılan yeni değişiklikle birlikte...

Twitter geçtiğimiz sene sonunda Fleets isimli hikayeler özelliğini kullanıcılara sunmuştu. Fakat Fleets istenilen başarıyı elde edemedi ve ağustos başında kaldırıldı. Twitter'dan yapılan açıklamada yeni özelliklerin ve bir takım değişikliklerin yolda olduğu belirtilmişti. Şirket söylediklerini uygulamaya başladı.

Twitter kullanıcıları şaşkına çevirdi! Yapılan yeni değişiklikle birlikte...

Twitter'la ilgili son gelişme tasarımını yenilemiş olması. Twitter'ın Twitter Design hesabı üzerinden aktardığı güncellemelerde göze çarpan ilk değişikliğin yazı tipi olduğunu belirtelim. Zira şirket, yeni oluşturduğu Chirp adlı fonu yayına aldı. Bilhassa mobil uygulamaya göz attığımızda açık ara bir fark olduğunu görebiliyoruz.

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Twitter kullanıcıları şaşkına çevirdi! Yapılan yeni değişiklikle birlikte...

Twitter, renklerini de yüksek kontrast ve çok daha az mavi olacak şekilde güncelledi. Şirket, bu güncelleme ile oluşturulan ve paylaşılan fotoğraflara ve videolara dikkat çekmeyi artırmayı hedefliyor. Ayrıca kullanıcılara yeni bir palet vererek yakında yeni renklerini de kullanıma sunacak. Twitter'ın yeni butonları da artık yüksek kontrastlı. Bu da yapabileceğiniz en önemli eylemlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.

Twitter kullanıcıları şaşkına çevirdi! Yapılan yeni değişiklikle birlikte...

Yeni tasarımda takip butonları da farklı görünüyor, ancak Twitter bunun, bir bakışta hangi işlemleri yaptığınızı görmenize yardımcı olacağını söylüyor.

Twitter kullanıcıları şaşkına çevirdi! Yapılan yeni değişiklikle birlikte...

Twitter tasarım ekibi, birçok görsel dağınıklığı temizlediklerini belirtiyor. Buna göre artık daha az gri arka plan ve gereksiz ayırıcı çizgiler var. Ayrıca metnin okunmasını kolaylaştırmak için alanı artıran Twitter, güncellemelere devam edeceğinin de altını çiziyor. (Webrazzi)

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