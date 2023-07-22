Uçakta akılalmaz anlar! Yolcu tuvaleti kullanamayınca yere eğilip yaptı!

"İĞRENÇ KOKUYOR!"

Bakışlara aldırış etmeyerek çişini yapmaya devam eden kadına kızan bir görevli ise "Biraz su içmelisin çünkü çişin iğrenç kokuyor" ifadeleriyle karşılık verdi. İşini bitiren kadın ayağa kalkarak bulunduğu yerden ayrıldı ve koltuğuna oturarak hiçbir şey olmamış gibi devam etti.