Uçakta akılalmaz anlar! Yolcu tuvaleti kullanamayınca yere eğilip yaptı!

ABD'li Spirit Airlines uçağında akılalmaz bir olay yaşandı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre çişi gelen bir kadın yolcu tuvaleti kullanmak istedi. 2 saatlik iç hat uçuşunda hijyen önlemleri gereğince tuvaletin kapalı olduğunu öğrendi. UÇAĞIN ORTA YERİNE... Kabin görevlileriyle kavga eden kadın tuvaleti açtıramayınca ilginç bir yola başvurdu. Çok sıkıştığını ve saatlerdir ihtiyacını gidermesinin engellendiğini söyleyen yolcu, uçağın orta yerinde çömelerek çişini yaptı. Bu sırada kabin görevlileriyle sözlü kavgaya tutuşan yolcu, videoya çekildiğini bildiği halde eylemine ara vermedi. Tüm yolcuların gözleri önünde yaşanan olayda ilginç diyaloglar da yaşandı. Kabin görevlileriyle tartışan kadın, 'İki saattir işemem gerekiyor. Yapamayacağımı söylüyorsunuz, kapıları kapatıyorsunuz' dedi. Kendisine engel olmaya çalışanlara aldırış etmeyen kadın, 'İstediğinizi yapabilirsiniz. Yakalama emri çıkartabilirsiniz, beni yakalamaları bundan daha iyidir' sözlerini kullandı. ABD'de şoke eden olay: Yolcu, uçak tuvaletini kullanamayınca yere yaptı! | Video 'İĞRENÇ KOKUYOR!' Bakışlara aldırış etmeyerek çişini yapmaya devam eden kadına kızan bir görevli ise 'Biraz su içmelisin çünkü çişin iğrenç kokuyor' ifadeleriyle karşılık verdi. İşini bitiren kadın ayağa kalkarak bulunduğu yerden ayrıldı ve koltuğuna oturarak hiçbir şey olmamış gibi devam etti.