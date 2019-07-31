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Uçakta şoke eden manzaralar!

Uçak yolculukları hızlı ve güvenli olmasıyla bilinir. Son yıllarda en fazla kullanılan ulaşım yollarından biri haline gelen uçak yolculuğu büyük bir ekonomiyi elinde bulunduruyor. Pahalı olduğu kadar konforlu da bir yolculuk olan uçak yolculuklarında bazen akıl almaz olaylarla karşılaşılabiliyor. Kimi yolcuların umursamazlıkları ve inanılmaz rahatlıkları haberlere konu oluyor. Son yıllarda sosyal medyanın da artmasıyla artık her yapılan ilginçlik dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. İşte kullanıcıları da uçak yolculuklarında ortaya çıkan aşırılıkları ve şaşırtıcı manzaraları böyle paylaştılar! Görüntülerin bazıları gerçekten şoke edici!

Giriş Tarihi: 31.07.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 11:34
Uçakta şoke eden manzaralar!

İşte kullanıcıları tarafından paylaşılan ve görünce sizleri de büyük bir şoka uğratacak uçak yolculuklarından şaşırtan manzaralar!

Uçakta şoke eden manzaralar!
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Uçakta şoke eden manzaralar!
Uçakta şoke eden manzaralar!
Uçakta şoke eden manzaralar!
Uçakta şoke eden manzaralar!
Uçakta şoke eden manzaralar!
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