Uçakta şoke eden manzaralar!

Uçak yolculukları hızlı ve güvenli olmasıyla bilinir. Son yıllarda en fazla kullanılan ulaşım yollarından biri haline gelen uçak yolculuğu büyük bir ekonomiyi elinde bulunduruyor. Pahalı olduğu kadar konforlu da bir yolculuk olan uçak yolculuklarında bazen akıl almaz olaylarla karşılaşılabiliyor. Kimi yolcuların umursamazlıkları ve inanılmaz rahatlıkları haberlere konu oluyor. Son yıllarda sosyal medyanın da artmasıyla artık her yapılan ilginçlik dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. İşte sosyal medya kullanıcıları da uçak yolculuklarında ortaya çıkan aşırılıkları ve şaşırtıcı manzaraları böyle paylaştılar! Görüntülerin bazıları gerçekten şoke edici!
Giriş Tarihi: 31.07.2019
11:21
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019
11:34