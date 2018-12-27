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'in içi görüntülendi! Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı

Rusya Devlet Başkanı 'in 390 milyon sterlin değerindeki altın kozetli lüks uçağı böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 12:57
Uçan Kremlin'in içi görüntülendi! Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 390 milyon sterlin değerindeki, '' denilen altın tuvaletli lüks uçağının içi hasta bir gencin ziyareti esnasında görüntülendi.

Uçan Kremlin'in içi görüntülendi! Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı

Rusya Devlet Başkanı 'in 390 milyon sterlin değerindeki '' denilen lüks uçağının içi görüntülendi.

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Uçan Kremlin'in içi görüntülendi! Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı

NTV'nin haberine göre; Arslan Kaipkulov adlı 15 yaşındaki Rus gencin hayalini gerçekleştirmek için Ilyushin Il-96-300 uçağa girmesine izin verildi.

Uçan Kremlin'in içi görüntülendi! Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı

Putin tarafından bir kamera hediye edilen hasta genç, Rus liderin izin vermesi sayesinde lüks uçağın içinde gezinti gerçekleştirdi.

Uçan Kremlin'in içi görüntülendi! Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı

Uçaklara meraklı olan Kaipkulov sayesinde Putin'in altın kaplama tuvaletli, özel şarap stoklu ve çift kişilik yatak içeren uçağının içi basına yansıdı.

Uçan Kremlin'in içi görüntülendi! Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı

Ancak Rus gence uçağın gizli bölümleri gösterilmedi.

Uçan Kremlin'in içi görüntülendi! Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı

Nadir görülen bir hastalık olan bağışıklık yetersizliğiyle mücadele eden gencin uçak ziyareti esnasında Putin uçakta yer almadı ancak gençle Kremlin'den telefon konuşması gerçekleştirdi.

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