Ukrayna NATO’ya girecek mi? Stoltenberg’den flaş açıklama

Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısı yapan Stoltenberg, "Rusya yeni saldırılar başlatıyor, daha fazla asker seferber ediyor ve daha fazla silah elde etmek için Kuzey Kore ve İran'a uzanıyor. Çin'in Rusya'ya ölümcül destek sağlamayı planlamış olabileceğinden de giderek daha fazla endişe duyuyoruz." diye konuştu.