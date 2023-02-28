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Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:28

Ukrayna NATO'ya girecek mi? Stoltenberg'den flaş açıklama

Finlandiya'da açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın 'uzun vadede ittifakın' bir parçası olacağını; ancak şu an için tarafsız konumda olması gerektiğini ifade etti.

AA
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Ukrayna NATO’ya girecek mi? Stoltenberg’den flaş açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de SAMAK Nordic Zirvesi adlı etkinliğin açılışında konuştu.

Ukrayna NATO’ya girecek mi? Stoltenberg’den flaş açıklama

Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısı yapan Stoltenberg, "Rusya yeni saldırılar başlatıyor, daha fazla asker seferber ediyor ve daha fazla silah elde etmek için Kuzey Kore ve İran'a uzanıyor. Çin'in Rusya'ya ölümcül destek sağlamayı planlamış olabileceğinden de giderek daha fazla endişe duyuyoruz." diye konuştu.

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Ukrayna NATO’ya girecek mi? Stoltenberg’den flaş açıklama

"Bu yüzden Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduklarını vermeliyiz." diyen Stoltenberg, İskandinav ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı önemli desteği memnuniyetle karşıladığını, bunun fark yarattığını belirtti.

Ukrayna NATO’ya girecek mi? Stoltenberg’den flaş açıklama

Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin birlikte Ukrayna'ya 100 milyar avronun üzerinde para sağladığını ifade ederek, "Rusya ivmeyi yakalamadan önce kilit kapasitenin Ukrayna'ya ulaşabilmesi için eğitim ve ağır silah taahhütlerimizi şimdi acilen yerine getirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna NATO’ya girecek mi? Stoltenberg’den flaş açıklama

NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin savaşın tırmanmasıyla ilgili riski artırdığı yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu aktaran Stoltenberg, "Ancak en büyük komşumuz başka bir ülkeyi işgal etmeye istekli olduğu sürece hiçbir risksiz seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.

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