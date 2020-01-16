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Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

'ın başkenti Beyrut'ta polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 35 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 09:39
Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması için başkent Beyrut'taki bir polis merkezi önünde gösteri düzenledi.

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Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

Protestocular, yolsuzlukla suçlanan yetkililerin iktidardan uzaklaştırmasını ve dünkü gösteride gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

Gösteri sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

Kızılhaç'ı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan arbedede 35 kişinin yaralandığı, bunlardan 10 kişinin olay yerinde tedavi edildiği diğerlerinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

Yerel kaynaklar, arbedede polisin 20 göstericiyi gözaltına aldığını aktardı.

Ülke şokta! Çok sayıda yaralı var...

'da kötü giden ekonomi sebebi ile Salı günü Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da gösteri düzenlenmişti.

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