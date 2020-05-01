Ülke ülke coronavirüs salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan coronavirüs salgınında vaka sayısı 3 milyon 308 bini geçti. Dünya genelinde coronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 234 binin üzerinde. Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'den ise korkutan haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de coronavirüs vaka sayısı 1 milyon 95 bini geçti. Avrupa'da ise İspanya ve İtalya'da vakasayısı 200 bini aştı. Coronavirüse yakalanan ve iyileşen sayısında ise umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte ülke ülke son durum...