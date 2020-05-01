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Ülke ülke salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan salgınında vaka sayısı 3 milyon 308 bini geçti. Dünya genelinde coronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 234 binin üzerinde. Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan 'den ise korkutan haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de coronavirüs vaka sayısı 1 milyon 95 bini geçti. Avrupa'da ise ve 'da vakasayısı 200 bini aştı. Coronavirüse yakalanan ve iyileşen sayısında ise umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte ülke ülke son durum...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:00
Ülke ülke coronavirüs salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan salgınında vaka sayısı 3 milyon 308 bini geçti. Dünya genelinde coronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 234 binin üzerinde. Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan 'den ise korkutan haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de coronavirüs vaka sayısı 1 milyon 95 bini geçti. Avrupa'da ise ve 'da vakasayısı 200 bini aştı. Coronavirüse yakalanan ve iyileşen sayısında ise umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte ülke ülke son durum...

Ülke ülke coronavirüs salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

DÜNYA GENELİ:

VAKA SAYISI: 3,308,874

ÖLÜ SAYISI: 234,133

İYİLEŞEN SAYISI: 1,042,993

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Ülke ülke coronavirüs salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

ABD:

VAKA SAYISI: 1,095,304

ÖLÜ SAYISI: 63,871

İYİŞLEŞEN SAYISI: 155,737

Ülke ülke coronavirüs salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

İSPANYA:

VAKA SAYISI: 239,639

ÖLÜ SAYISI: 24,543

İYİŞLEŞEN SAYISI: 137,984

Ülke ülke coronavirüs salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

İTALYA:

VAKA SAYISI: 205,463

ÖLÜ SAYISI: 27,967

İYİŞLEŞEN SAYISI: 75,945

Ülke ülke coronavirüs salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

İNGİLTERE:

VAKA SAYISI: 171,253

ÖLÜ SAYISI 26,771

İYİŞLEŞEN SAYISI: -

Ülke ülke coronavirüs salgınında son durum | İşte coronavirüs vaka, iyileşen sayısı...

FRANSA:

VAKA SAYISI: 167,178

ÖLÜ SAYISI 24,376

İYİŞLEŞEN SAYISI: 49,476

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