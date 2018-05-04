Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ülke ülke deniz kuvvetleri

Ülke ülke deniz kuvvetleri

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste....

Giriş Tarihi: 04.05.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 23:08
Ülke ülke deniz kuvvetleri

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...

Ülke ülke deniz kuvvetleri

Slovenya

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ülke ülke deniz kuvvetleri

Surinam

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

Ülke ülke deniz kuvvetleri

Somali

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 11

Mayın gemisi: 0

Ülke ülke deniz kuvvetleri

Türkmenistan

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 6

Mayın gemisi: 0

Ülke ülke deniz kuvvetleri

El Salvador

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

Ülke ülke deniz kuvvetleri

Moritanya

Toplam donanma varlığı: 5

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 5

Mayın gemisi: 0

SON DAKİKA