Ülke ülke deniz kuvvetleri
Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste....
Giriş Tarihi: 04.05.2018
11:45
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
23:08
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Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...
Slovenya
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 2
Mayın gemisi: 0
Surinam
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 3
Mayın gemisi: 0
Somali
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 11
Mayın gemisi: 0
Türkmenistan
Toplam donanma varlığı: 4
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 6
Mayın gemisi: 0
El Salvador
Toplam donanma varlığı: 4
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 3
Mayın gemisi: 0
Moritanya
Toplam donanma varlığı: 5
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 5
Mayın gemisi: 0