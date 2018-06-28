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Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Giriş Tarihi: 28.06.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 16:45
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Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor
Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

1970'lerde monarşiyi terk ederek demokrasiyi benimseyen 'da ülkeden maddi kaynakları kesilerek yurtdışına gitmek zorunda kalan Yunanistan Kraliyet ailesinin lüks yaşamı ortaya çıktı.

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Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor
Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

1974'te düzenlenen referandum ile cumhuriyeti benimserken kraliyet ailesi ile bağları koparmak için maddi destek verilmeyeceği açıklanmıştı. Bu durum hala sürüyor; aile Yunanistan'dan maddi destek alamasa da hâlâ zengin.

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Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor
Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Ailenin başında Kral Constantine var. Onun arkasından, 51 yaşındaki, Prens Pavlos ve 48 yaşındaki eşi Prenses Marie Chantal geliyor.

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Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor
Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Çiftin, biri Prenses Olympia (fotoğraftaki) olmak üzere, 5 çocuğu var. Çiftin, çocuklarının geleceği ve onlara yakın olmak için farklı yerlerde evleri var.

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Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor
Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Bu evler arasında New York'daki daire, Londra'daki konak ve Yorkshire'deki taşra evi sayılabilir.

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Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor
Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Mynet'in haberine göre; Aile, çocukların eğitimi için 2004'de New York'dan Londra, Chelsea'ya taşındı.

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Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor
Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Orada seçkin bir muhit olan Chenyne Yolu'na taşındılar ve Roman Abramovich'in 100 milyon sterlin değerinde evinin bulunduğu muhite yerleştiler.

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