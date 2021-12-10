Umuda yolculuk faciayla sonlandı!

Konuyla ilgili yapılan açıklamada kamyonun insanların ağırlığını kaldıramadığı için devrildiği ifade edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Aracın içinde 100'den fazla kişinin olduğu belirtildi. Yeterli ambulans olmadığı için yaralılar kamyonetlerle taşındı.