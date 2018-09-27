Umutlar arttı dönüş hızlandı

Türkiye, gerçekleştirdiği iki operasyon ile o bölgede huzur, güven ve istikrarı sağladı. Asayiş görevini de başarıyla yerine getiren TSK ile birlikte bölgede sağlık, eğitim ve sosyal hayat güvence altına alındı. Soçi mutabakatıyla da şimdilik rahat bir nefes alan 250 bin Suriyeli Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelere kesin dönüş yaptı.