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Umutlar arttı dönüş hızlandı

Giriş Tarihi: 27.09.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 11:32
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Umutlar arttı dönüş hızlandı
Umutlar arttı dönüş hızlandı

'Silahsız bölge' mutabakatı Esad'ın kanlı saldırılarından kaçan milyonlarca mülteciye umut oldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nın ardından İdlib'de sağlanan huzur ortamıyla 250 bin li ülkesine döndü.

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Umutlar arttı dönüş hızlandı
Umutlar arttı dönüş hızlandı

Zalim Esad'ın hüküm sürdüğü topraklarında milyonlarca çocuk, kadın mülteci oldu. Türkiye'nin yıllardır misafir ettiği yaklaşık 3 milyon 500 bin Suriyeli evlerine döneceği günü iple çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristlerden arındırdığı bölgelere ise Suriyeliler kesin dönüş yapmaya başladı.

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Umutlar arttı dönüş hızlandı
Umutlar arttı dönüş hızlandı

Star gazetesinin haberine özel haberine göre; evlerine dönen vatandaşları Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti. Yıllarca füzelerin, varil bombalarının ölüm kustuğu Suriye toprakları, Türkiye'nin insani duruşuyla yeninden hayat bulmaya başladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından zaman kaybetmeksizin sırtındaki FETÖ kamburunu atan Türkiye'nin, DEAŞ ve PYD/PKK terörüne karşı yürüttüğü başarılı operasyonları meyvesini vermeye başladı.

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Umutlar arttı dönüş hızlandı
Umutlar arttı dönüş hızlandı

250 BİN KİŞİ DÖNDÜ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından Türkiye, İdlib'in yeni bir Halep olmaması adında harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 17 Eylül'de imzaladıkları Soçi mutabakatı ile Soçi'de silahlardan arındırılmış bölge için anlaşma sağlandı.

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Umutlar arttı dönüş hızlandı
Umutlar arttı dönüş hızlandı

Türkiye, gerçekleştirdiği iki operasyon ile o bölgede huzur, güven ve istikrarı sağladı. Asayiş görevini de başarıyla yerine getiren TSK ile birlikte bölgede sağlık, eğitim ve sosyal hayat güvence altına alındı. Soçi mutabakatıyla da şimdilik rahat bir nefes alan 250 bin li Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelere kesin dönüş yaptı.

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Umutlar arttı dönüş hızlandı
Umutlar arttı dönüş hızlandı

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı verilere göre son iki yıl içinde 245 bin 300 li kesin dönüş yaptı. Her geçen gün bu sayı artarak devam ediyor. Türkiye'nin başarılı İdlib diplomasinin ardından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması için sağlanan mutabakatın ardından 50 binin üzerinde Suriyeli, hava saldırıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri döndü.

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Umutlar arttı dönüş hızlandı
Umutlar arttı dönüş hızlandı

KANSIZ ÇÖZÜM DÖNÜŞÜ

Star ülkelerine kesin dönüş yapan lilerin izini sürdü. Kendi topraklarına dönüşlerinin hikâyesini ve nedenlerini anlatan Suriyelilerin ortak noktası Türkiye sevgisi. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesini dolaşan Star ekibi ülkesine kesin dönüş yapan Suriyelilerin evlerine misafir oldu. Polis merkezleri, okullar, hastaneler, adli ve belediye hizmetlerinin düzenli bir şekilde sürüyor olması beraberinde huzuru, ardından da Suriye'ye geri dönüşleri getirdi. "Türkiye gelmeseydi savaş 10 yıl daha devam ederdi. Savaşı Türkiye bitirdi" cümlelerini kesin dönüş yapan Suriyelilerin tamamı dile getiriyor. Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler duygularını ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı.

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