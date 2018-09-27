Umutlar arttı dönüş hızlandı

KANSIZ ÇÖZÜM DÖNÜŞÜ
Star ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyelilerin izini sürdü. Kendi topraklarına dönüşlerinin hikâyesini ve nedenlerini anlatan Suriyelilerin ortak noktası Türkiye sevgisi. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesini dolaşan Star ekibi ülkesine kesin dönüş yapan Suriyelilerin evlerine misafir oldu. Polis merkezleri, okullar, hastaneler, adli ve belediye hizmetlerinin düzenli bir şekilde sürüyor olması beraberinde huzuru, ardından da Suriye'ye geri dönüşleri getirdi. "Türkiye gelmeseydi savaş 10 yıl daha devam ederdi. Savaşı Türkiye bitirdi" cümlelerini kesin dönüş yapan Suriyelilerin tamamı dile getiriyor. Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler duygularını ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı.