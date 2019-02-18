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oyuncu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18.02.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 11:50
Usta oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

İsviçreli tiyatro ve sinema sanatçısı Zürih kentinde 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

Sanatçının menajerliğini yapan firmadan yapılan açıklamaya göre Ganz bir süredir kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

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Usta oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

Adolf Hitler'i canlandırdığı ve Berlin'in düşüşünü anlatan Untergang (Çöküş) filmiyle hafızalara kazınan oyuncu , 100 sinema filmi ve sayısız tiyatro oyununda yer aldı.

Usta oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

Almanca tiyatronun "en önemli oyuncu"suna verilen ve aktörden aktöre geçen Iffland Yüzüğü (Iffland-Ring) 1996'da Ganz'a geçmişti.

Usta oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

İsviçreli aktör 1962 yılında sahnedeki ilk rolü için Almanya'nın Göttingen kentine gelmişti.

Usta oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

1970'li yılların başında ise Almanya'nın ünlü tiyatrolarından Berlin'deki Schaubühne'nin kuruluşunda rol oynadı.

Usta oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

; Ford Coppola, Werner Herzog, Volker Schlöndorff ve Hans W. Geißendörfer gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı. Yönetmenlik ve sesli kitap seslendirmesi yaptı.

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