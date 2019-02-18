Usta oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

İsviçreli tiyatro ve sinema sanatçısı Bruno Ganz Zürih kentinde 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının menajerliğini yapan firmadan yapılan açıklamaya göre Ganz bir süredir kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Adolf Hitler'i canlandırdığı ve Berlin'in düşüşünü anlatan Untergang (Çöküş) filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Bruno Ganz, 100 sinema filmi ve sayısız tiyatro oyununda yer aldı. Almanca tiyatronun 'en önemli oyuncu'suna verilen ve aktörden aktöre geçen Iffland Yüzüğü (Iffland-Ring) 1996'da Ganz'a geçmişti. İsviçreli aktör 1962 yılında sahnedeki ilk rolü için Almanya'nın Göttingen kentine gelmişti. 1970'li yılların başında ise Almanya'nın ünlü tiyatrolarından Berlin'deki Schaubühne'nin kuruluşunda rol oynadı. Bruno Ganz; Ford Coppola, Werner Herzog, Volker Schlöndorff ve Hans W. Geißendörfer gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı. Yönetmenlik ve sesli kitap seslendirmesi yaptı.