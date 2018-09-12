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Üzerlerine karabulut gibi çöktü

Giriş Tarihi: 12.09.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 12:15
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Üzerlerine karabulut gibi çöktü
Üzerlerine karabulut gibi çöktü
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Üzerlerine karabulut gibi çöktü
Üzerlerine karabulut gibi çöktü

Christopher Anderson'ın kaleme aldığı Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne" adlı kitapta yer alan iddialara göre Prens Charles'ın karısı Bowles, üvey oğlu Prens William'ın Kate Middleton'dan ayrılması için elinden geleni yaptı.

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Üzerlerine karabulut gibi çöktü
Üzerlerine karabulut gibi çöktü

Anderson'ın kitapta öne sürdüğüne göre, 2005 yılında Prens Charles ile evlenen Bowles, Kate Middleton'ın kraliyet ailesine uygun olmadığını ileri sürerek hemen bu ilişkinin bitmesini istemiş.

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Üzerlerine karabulut gibi çöktü
Üzerlerine karabulut gibi çöktü

Kate Middleton ve Prens William, henüz İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı. Uzun süre birlikle olduktan sonra ayrıldılar. Fakat ayrılığa uzun süre dayanamayan çift, sonra tekrar bir araya geldi. Aradan çok geçmeden de nişanlanıp evlendiler.

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Üzerlerine karabulut gibi çöktü
Üzerlerine karabulut gibi çöktü

Anderson kitabında BowleS'un, kocası Prens Charles'ı etkileyerek oğlu Prens William'ı Kate Middleton'dan ayrılmaya ikna etmesini istedi.

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Üzerlerine karabulut gibi çöktü
Üzerlerine karabulut gibi çöktü

Nasıl oldu bilinmez ama Parker Bowles bir ara bu amacına ulaştı sayılır. Prens William ile Kate Middleton, altı yıllık birlikteliğin ardından 2007'de yollarını ayırdı. Ancak Bowles'un sevinci kursağında kaldı ve yeniden barıştılar.

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Üzerlerine karabulut gibi çöktü
Üzerlerine karabulut gibi çöktü

Prens William, nişanlandıktan sonra verdiği bir röportajda bu dönemi "Çok gençtik ve farklı karakterlerimiz vardı. İkimiz de kendimizi keşfetmeye çalışıyorduk. İkimiz de büyüyorduk. Zaten sonra işler daha iyi gitmeye başladı" diyerek anlatmıştı.

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