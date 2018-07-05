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Vahşi doğada inanılmaz avlar

Giriş Tarihi: 05.07.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 10:16
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Vahşi doğada inanılmaz avlar
Vahşi doğada inanılmaz avlar

Thailand'da 5.1 uzunluğundaki bir piton, bahçesine girdiği evin kedisini yedi. Evin sahibi, kedisini beslemek için dışarı çıktığında kedisinin ayaklarını pitonun ağzında gördü.

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Vahşi doğada inanılmaz avlar
Vahşi doğada inanılmaz avlar

Pitonu, Pathum Thani'daki evinin bahçesinde bulan 59 yaşındaki Saowarak Charoen, "Bizim evin bahçesinde böyle bir olay meydana geldiği için kendimi hiç de iyi hissetmedim" dedi. "

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Vahşi doğada inanılmaz avlar
Vahşi doğada inanılmaz avlar

Kedimi beslemek için dışarı çıktığımda Bobo adlı kedimin gelmediğini fark ettim" diyen Charoen, "Sonra onu aramak için etrafa baktığımda kocaman bir pitonun ağzında Bobo'nun ayaklarını gördüm.

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Vahşi doğada inanılmaz avlar
Vahşi doğada inanılmaz avlar

Koca piton, dakikalar sonra yediği kedimi midesinden aynen çıkarttı. Ama Bobo çoktan ölmüştü." dedi.

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Vahşi doğada inanılmaz avlar
Vahşi doğada inanılmaz avlar

Dünyadaki en uzun sürüngen olan ağlı pitonlar, bütün olarak yutmadan önce avlarını boğuyorlar.

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Vahşi doğada inanılmaz avlar
Vahşi doğada inanılmaz avlar
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Vahşi doğada inanılmaz avlar
Vahşi doğada inanılmaz avlar
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