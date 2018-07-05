Vahşi doğada inanılmaz avlar

Thailand'da 5.1 uzunluğundaki bir piton, bahçesine girdiği evin kedisini yedi. Evin sahibi, kedisini beslemek için dışarı çıktığında kedisinin ayaklarını pitonun ağzında gördü. Pitonu, Pathum Thani'daki evinin bahçesinde bulan 59 yaşındaki Saowarak Charoen, 'Bizim evin bahçesinde böyle bir olay meydana geldiği için kendimi hiç de iyi hissetmedim' dedi. ' Kedimi beslemek için dışarı çıktığımda Bobo adlı kedimin gelmediğini fark ettim' diyen Charoen, 'Sonra onu aramak için etrafa baktığımda kocaman bir pitonun ağzında Bobo'nun ayaklarını gördüm. Koca piton, dakikalar sonra yediği kedimi midesinden aynen çıkarttı. Ama Bobo çoktan ölmüştü.' dedi. Dünyadaki en uzun sürüngen olan ağlı pitonlar, bütün olarak yutmadan önce avlarını boğuyorlar.