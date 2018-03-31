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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!

Giriş Tarihi: 31.03.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 10:06
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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...
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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...
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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Tam oltalarını atacakken dev bir ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.
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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.
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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
ın varlığını fareden diğer köpekbalıkları da oraya gelince timsahın tek bir şansı kaldı. Oda oradan hızla uzaklaşmak...
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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
ABD‘nin Florida eyaletinde tabiatta pek rastlanmayan bir olay yaşandı...
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