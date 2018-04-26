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Vahşi doğanın en acımasız saldırıları

Giriş Tarihi: 26.04.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 10:17
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Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
Vahşi doğanın en acımasız saldırıları

Yavrusu için kendini feda etti
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Rian Van Schalkwyk'ın ülkesi Namibya'da çektiği görüntüler, bir annenin yavrusunu kurtarmak için her türlü eziyete katlanabileceğini gösterdi.

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Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
Vahşi doğanın en acımasız saldırıları

Fotoğrafçı, Windhoek'te yavrusuyla gezen su aygırının öfkeli fille mücadelesini görüntüledi

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Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
Vahşi doğanın en acımasız saldırıları

Schalkwyk, "Anne ve yavrusu sudan çıkar çıkmaz bir fil belirdi ve ikisinin üzerine doğru yürüdü.

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Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
Vahşi doğanın en acımasız saldırıları

Anne kendisini feda ederek filin altında ezilmeye razı geldi. Böylece yavruya kaçması için zaman kazandırmış oldu" dedi.

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Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
Vahşi doğanın en acımasız saldırıları

Fotoğrafçı Schalkwyk, anne su aygırının filin hışmından kurtulduğunu ve canını kurtardığını söyledi.

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Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
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Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
Vahşi doğanın en acımasız saldırıları
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