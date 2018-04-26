Vahşi doğanın en acımasız saldırıları

Yavrusu için kendini feda etti Vahşi yaşam fotoğrafçısı Rian Van Schalkwyk'ın Afrika ülkesi Namibya'da çektiği görüntüler, bir annenin yavrusunu kurtarmak için her türlü eziyete katlanabileceğini gösterdi. Fotoğrafçı, Windhoek'te yavrusuyla gezen su aygırının öfkeli fille mücadelesini görüntüledi Schalkwyk, Anne ve yavrusu sudan çıkar çıkmaz bir fil belirdi ve ikisinin üzerine doğru yürüdü. Anne kendisini feda ederek filin altında ezilmeye razı geldi. Böylece yavruya kaçması için zaman kazandırmış oldu dedi. Fotoğrafçı Schalkwyk, anne su aygırının filin hışmından kurtulduğunu ve canını kurtardığını söyledi.