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'te büyük şok! Sular altında kaldı...

Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 10:01
Venedik'te büyük şok! Sular altında kaldı...

İtalya'da şok gelişme...

Venedik'te büyük şok! Sular altında kaldı...

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti 'de son 10 yılın en şiddetli sel olayını yaşıyor.

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Venedik'te büyük şok! Sular altında kaldı...

Yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle sokakların büyük bir bölümü sular altında kaldı.

Venedik'te büyük şok! Sular altında kaldı...

Kentin toplu taşıma aracı olan kanal tekneleri de uzun süre hizmet veremedi.

Venedik'te büyük şok! Sular altında kaldı...

Kentin dörtte üçü sular altında kaldı.

Venedik'te büyük şok! Sular altında kaldı...

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti 'te, yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların da etkisiyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

Venedik'te büyük şok! Sular altında kaldı...

Turistler kentte çizmelerle gezmeye çalıştı.

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