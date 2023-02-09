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Giriş Tarihi: 09.02.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 15:46

Washington Post depremin büyüklüğünü bu grafik ile gösterdi: İşte depremin ortaya çıkardığı enerji...

Pazartesi gecesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetindeki deprem ve 9 saat sonra yaşanan 7.6'lık Elbistan depremi 10 ilde hasara neden oldu. Depremin bıraktığı yaraları sarmak için titizlikle çalışmalar sürdürülürken Amerika merkezli The Washington Post'ta dikkat çeken bir makale yer aldı. 'Deprem ne kadar büyüktü?'sorusuna yanıt vermek için hazırlanan grafikteki detay dikkat çekti.

Washington Post depremin büyüklüğünü bu grafik ile gösterdi: İşte depremin ortaya çıkardığı enerji...

Kahramanmaraş depreminde açığa çıkan enerji miktarını ABD'yi sarsan büyük depremlerle kıyaslandı. Depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Washington Post depremin büyüklüğünü bu grafik ile gösterdi: İşte depremin ortaya çıkardığı enerji...

"Kaliforniya'daki Loma Prieta depremi, San Francisco Körfez Köprüsü'nün kısmen taşıtların üzerine çökmesine neden olacak kadar güçlü bir şekilde salladı." ifadeleri kullanılan haberde, depremin büyüklüğü hakkında bilgi veren şeyin açığa çıkan enerji olduğuna dikkat çekildi.

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Washington Post depremin büyüklüğünü bu grafik ile gösterdi: İşte depremin ortaya çıkardığı enerji...

20 KAT DAHA BÜYÜK

Haberde, 'Türkiye-Suriye'deki 7.8'lik deprem, 6.9'luk Loma Prieta depreminden kabaca 20 kat daha güçlü kuvvetler açığa çıkardı.' denildi.

Washington Post depremin büyüklüğünü bu grafik ile gösterdi: İşte depremin ortaya çıkardığı enerji...

TEK TEK KIYASLADILAR

7.8 şiddetindeki depremle 30 petajoule enerjinin açığa çıktığı belirtilirken 1989 yılındaki Loma Prieta 6.9 büyüklüğündeki depremde 1.5 petajoule enerji üretildiği ifade edildi.

Washington Post depremin büyüklüğünü bu grafik ile gösterdi: İşte depremin ortaya çıkardığı enerji...

774 BİN EVE 1 YIL YETECEK ENERJİ

Hazırlanan grafikle depremin açığa çıkardığı enerjinin boyutu gözler önüne serildi. Bu depremde açığa çıkan enerji ile ABD'de 774 bin eve 1 yıl yetecek enerji üretilebileceği ya da 5 binden fazla Boeing 747-100B uçağına yakıt sağlanabileceği ifade edildi.

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