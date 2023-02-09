Giriş Tarihi: 09.02.2023 15:45
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
15:46
Washington Post depremin büyüklüğünü bu grafik ile gösterdi: İşte depremin ortaya çıkardığı enerji...
Pazartesi gecesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetindeki deprem ve 9 saat sonra yaşanan 7.6'lık Elbistan depremi 10 ilde hasara neden oldu. Depremin bıraktığı yaraları sarmak için titizlikle çalışmalar sürdürülürken Amerika merkezli The Washington Post'ta dikkat çeken bir makale yer aldı. 'Deprem ne kadar büyüktü?'sorusuna yanıt vermek için hazırlanan grafikteki detay dikkat çekti.