Washington Post depremin büyüklüğünü bu grafik ile gösterdi: İşte depremin ortaya çıkardığı enerji...

774 BİN EVE 1 YIL YETECEK ENERJİ

Hazırlanan grafikle depremin açığa çıkardığı enerjinin boyutu gözler önüne serildi. Bu depremde açığa çıkan enerji ile ABD'de 774 bin eve 1 yıl yetecek enerji üretilebileceği ya da 5 binden fazla Boeing 747-100B uçağına yakıt sağlanabileceği ifade edildi.