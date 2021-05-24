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Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:16

hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!

son dönemlerde değiştirdiği gizlilik sözleşmesiyle isminden sıklıkla bahsettirdi. Bu durum oldukça tepki çekmişti. Şimdi WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Siber korsanlar yine iş başında. Tek bir mesajla hesabınızı kaybedebilirsiniz. Peki WhatsApp'taki bu yeni tehlike nedir? Hackerlar nasıl bir yöntem izliyor? İşte detaylar...

WhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!

siber suçluların hedefinde yer alıyor. Geçmiş dönemde WhatsApp hesabınızı ele geçirmeye çalışan zararlı yazılımlar veya WhatsApp üstünden yayılmayı amaçlayan virüsler gibi haberler gündeme gelmişti. Bilgisayar korsanları boş durmuyor. Yine tehlikeli bir durum söz konusu. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hesabınızı kaybetmeniz bir hayli mümkün.

WhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!

Zira bunun için tek yapmanız gereken bir bağlantıya tıklamak ya da bir kod göndermek!

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WhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!

İngiliz Express gazetesi hacker'ların hesaplarını ele geçirmek için başvurdukları yeni yöntemi yazdı.

WhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!

Buna göre, hacker'lar kullanıcılara bir mesaj gönderiyor. Mesajda 6 haneli bir kod yer alıyor.

WhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!

Mesajda 'Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum' ifadesi yer alıyor.

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