HaberlerGaleriWhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:14Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:16
WhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!
WhatsApp son dönemlerde değiştirdiği gizlilik sözleşmesiyle isminden sıklıkla bahsettirdi. Bu durum oldukça tepki çekmişti. Şimdi WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Siber korsanlar yine iş başında. Tek bir mesajla hesabınızı kaybedebilirsiniz. Peki WhatsApp'taki bu yeni tehlike nedir? Hackerlar nasıl bir yöntem izliyor? İşte detaylar...