WhatsApp resmen rekor kırdı! WhatsApp, 2021'e hızlı başladı

Koronavirüs salgını dünyayı kıskacı arasına aldı. Tespit edilen mutasyonlarla birlikte birçok ülkede kısıtlamalar devam ediyor. Yılbaşı da koronavirüsün gölgesinde geçti. Birçok insan eskisi gibi ailelerini ve sevdiklerini ziyaret edemedi ve yılbaşında evdeydi. Ancak insanlar yeni yıl dileklerini ve mutluluklarını, mesajlaşma uygulamaları üstünden birbirlerine ulaştırdı. Bu durum WhatsApp rakamlarına da yansıdı.