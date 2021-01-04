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WhatsApp resmen rekor kırdı! WhatsApp, 2021'e hızlı başladı
2021 popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a uğurlu geldi. Salgınla birlikte eskisine göre daha sıklıkla kullanılan uygulama, yılbaşı günü de rekor kırdı. Pandemi nedeniyle insanlar evlerinde kaldı. Milyonlarca kişi sevdikleriyle mesajlaşma uygulamaları üstünde görüştü. WhatsApp'ta kullanıcılar milyarları bulan sesli ve görüntülü aramalar yaptı ve böylece 'WhatsApp'ta bir günde en çok yapılan görüşme' rekoruna imza atıldı.
Giriş Tarihi: 04.01.2021
15:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
15:39
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