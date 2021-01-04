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resmen rekor kırdı! WhatsApp, 2021'e hızlı başladı

2021 popüler mesajlaşma uygulaması 'a uğurlu geldi. Salgınla birlikte eskisine göre daha sıklıkla kullanılan uygulama, yılbaşı günü de rekor kırdı. Pandemi nedeniyle insanlar evlerinde kaldı. Milyonlarca kişi sevdikleriyle mesajlaşma uygulamaları üstünde görüştü. WhatsApp'ta kullanıcılar milyarları bulan sesli ve görüntülü aramalar yaptı ve böylece 'WhatsApp'ta bir günde en çok yapılan görüşme' rekoruna imza atıldı.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 15:39
WhatsApp resmen rekor kırdı! WhatsApp, 2021'e hızlı başladı

Koronavirüs salgını dünyayı kıskacı arasına aldı. Tespit edilen mutasyonlarla birlikte birçok ülkede kısıtlamalar devam ediyor. Yılbaşı da koronavirüsün gölgesinde geçti. Birçok insan eskisi gibi ailelerini ve sevdiklerini ziyaret edemedi ve yılbaşında evdeydi. Ancak insanlar yeni yıl dileklerini ve mutluluklarını, mesajlaşma uygulamaları üstünden birbirlerine ulaştırdı. Bu durum rakamlarına da yansıdı.

WhatsApp resmen rekor kırdı! WhatsApp, 2021'e hızlı başladı

, 2020 yılı sona ererken ve 2021 yılına merhaba derken, geçen yılki sayının yüzde 50 üzerine çıkarak 1,4 milyar sesli ve görüntülü arama gerçekleştirildiğini açıkladı.

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WhatsApp resmen rekor kırdı! WhatsApp, 2021'e hızlı başladı

Bu, popüler mesajlaşma uygulaması için tüm zamanların rekoru demek. Buna pandeminin ilk dönemleri de dahil. Üstelik Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren diğer uygulamalar da gibi yılbaşında büyük bir artış yaşadı.

WhatsApp resmen rekor kırdı! WhatsApp, 2021'e hızlı başladı

Facebook Messenger da ABD içindeki grup aramalarında ortalama günlük arama sayısının yaklaşık iki katına çıktı ve rekor kırdı.

WhatsApp resmen rekor kırdı! WhatsApp, 2021'e hızlı başladı

Facebook Live ve Instagram Live üzerinden de dünya çapında 55 milyon canlı yayın gerçekleştirildi.

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