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Giriş Tarihi: 14.06.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 09:54

sınırlama getirdi! Kullanıcılar bir mesajı iletmek istediğinde...

'ta yine bir takım değişiklikler var. Kısa süre önce bazı yeni özellikler ortaya çıkmıştı. Son gelişmelere göre WhatsApp'ta iletilen mesajlara sınırlama geldi. İşte detaylar...

WhatsApp sınırlama getirdi! Kullanıcılar bir mesajı iletmek istediğinde...

WABetaInfo sitesi 'ın test ettiği ve üstünde çalıştığı yeni özellikler hakkında bilgiler paylaşıyor. Sitede ilginç bir haber yer aldı. Bu habere göre WhatsApp artık mesaj iletme özelliğini sınırlandırdı.

WhatsApp sınırlama getirdi! Kullanıcılar bir mesajı iletmek istediğinde...

Bunun, sahte haberlere karşı mücadelenin bir parçası olarak yapıldığı belirtiliyor. yönetimi, temelde: "Bu mesajı on kişiye iletin yoksa kötü bir şey olur." tarzı sahte mesajların yayılmasını önlemek amacında ve artık siber suçluların bu "eğlencesi" de sona erdi diyebiliriz.

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WhatsApp sınırlama getirdi! Kullanıcılar bir mesajı iletmek istediğinde...

bir sınır belirledi ve buna göre bir mesaj en fazla 5 defa iletilebilir (önceden 20 idi). Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilir ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilirler.

WhatsApp sınırlama getirdi! Kullanıcılar bir mesajı iletmek istediğinde...

Bu arada, sık gönderilen mesajlar için, başka bir işlev tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, İnternete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi beliriyor. (Donanımhaber)

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