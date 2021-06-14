WhatsApp sınırlama getirdi! Kullanıcılar bir mesajı iletmek istediğinde...

WABetaInfo sitesi WhatsApp'ın test ettiği ve üstünde çalıştığı yeni özellikler hakkında bilgiler paylaşıyor. Sitede ilginç bir haber yer aldı. Bu habere göre WhatsApp artık mesaj iletme özelliğini sınırlandırdı. Bunun, sahte haberlere karşı mücadelenin bir parçası olarak yapıldığı belirtiliyor. WhatsApp yönetimi, temelde: 'Bu mesajı on kişiye iletin yoksa kötü bir şey olur.' tarzı sahte mesajların yayılmasını önlemek amacında ve artık siber suçluların bu 'eğlencesi' de sona erdi diyebiliriz. WhatsApp bir sınır belirledi ve buna göre bir mesaj en fazla 5 defa iletilebilir (önceden 20 idi). Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilir ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilirler. Bu arada, sık gönderilen mesajlar için, WhatsApp başka bir işlev tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, İnternete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi beliriyor. (Donanımhaber)