WhatsApp sınırlama getirdi! Kullanıcılar bir mesajı iletmek istediğinde...

Bunun, sahte haberlere karşı mücadelenin bir parçası olarak yapıldığı belirtiliyor. WhatsApp yönetimi, temelde: "Bu mesajı on kişiye iletin yoksa kötü bir şey olur." tarzı sahte mesajların yayılmasını önlemek amacında ve artık siber suçluların bu "eğlencesi" de sona erdi diyebiliriz.