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'ın hazine değerindeki özellikleri! Kullanım alışkanlığınız değişecek

uygulaması artık hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle de corona virüs salgını zamanında birçok kişi WhatsApp üstünden görüştü. Geliştiriciler de kullanıcılara en iyi kullanım deneyimini sağlamak için uygulama üstünde güncellemeler yapıyor. Test aşamasında olan birçok yeni özellik ve önümüzdeki haftalar içinde söz konusu bu özellikler uygulamaya dahil edilecek. Bununla birlikte WhatsApp'ın oldukça işe yarar mevcut özellikleri de bulunuyor. Çoğu kişinin ise bundan haberi yok. Birçok kullanıcı WhatsApp'ı düz şekilde kullanıyor, halbuki bu az bilinen özellikler pratik kullanım sağlıyor. Sizler için hazine değerinde olan özellikleri listeledik. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:46
WhatsApp'ın hazine değerindeki özellikleri! Kullanım alışkanlığınız değişecek

Birçok kişi 'ı standart şekilde kullanıyor, ancak WhatsApp'ın kullanımı pratik ve daha hızlı hale getiren bazı işe yarar mevcut özellikleri var. Söz konusu özellikler nedir? Neler yapılabiliyor?

WhatsApp'ın hazine değerindeki özellikleri! Kullanım alışkanlığınız değişecek

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

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WhatsApp'ın hazine değerindeki özellikleri! Kullanım alışkanlığınız değişecek

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,
-Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

WhatsApp'ın hazine değerindeki özellikleri! Kullanım alışkanlığınız değişecek

WHATSAPP KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ

Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

-Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,
-Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,
-Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,
-Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, süre tamamlanmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.

WhatsApp'ın hazine değerindeki özellikleri! Kullanım alışkanlığınız değişecek

WHATSAPP 2 ADIMLI DOĞRULAMA

'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,
-6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,
-E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,
-Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

WhatsApp'ın hazine değerindeki özellikleri! Kullanım alışkanlığınız değişecek

WHATSAPP KULLANICI BİLGİLERİNİ İNDİRME

Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, profilinize ilişkin bilgilerinizi de uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün. Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp, bir .ZIP dosyası şeklinde size gönderilecek. Dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. İlgili dosya iki-üç gün içerisinde, WhatsApp üzerinden size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Uygulamak için:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"Hesap bilgilerini talep et" sekmesine dokunun,
-"Talep et" butonuna basın.

Not: Eğer bu süre zarfında hesap siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.

WhatsApp'ın hazine değerindeki özellikleri! Kullanım alışkanlığınız değişecek

WHATSAPP YAZI STİLLERİ

Dilerseniz özel mesajları istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz. Önemli bir şey mi söylüyorsunuz, kalın puntolarla yazın. Bir şiir mi paylaşacaksınız, italik yazın ya da bir liste mi paylaşacaksınız, çizin üstünü gitsin.

-İtalik yazmak için: _metin_
-Kalın yazmak için: *metin*
-Üstü çizili yazmak için: ~metin~

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