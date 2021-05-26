Xiaomi'nin bu telefonlarını kullananlar dikkat! Xiaomi kararını verdi, bundan sonra...

Xiaomi'nin telefonlarında önyüklü olarak sunduğu güvenlik uygulaması var. Bu uygulama birçok özelliğe sahip ve oldukça yararlı. Ancak MIUI 12 ile birlikte bu uygulamaya bir takım animasyonlar eklenmişti ve söz konusu animasyonlar düşük segmentte yer alan bazı Xiaomi telefonlarda yavaşlığa, kasmalara neden oluyordu. İşte Xiaomi bu konuya el attı.