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Giriş Tarihi: 26.05.2021 13:36Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 13:37
Xiaomi'nin bu telefonlarını kullananlar dikkat! Xiaomi kararını verdi, bundan sonra...
Xiaomi bir süre önce MIUI 12.5 güncellemesini kademeli olarak yayınlamaya başladı. Diğer yandan Çinli üretici Android 12 temelli MIUI 13 üstünde de çalışıyor. Fakat işletim sistemini yenileyecek MIUI 13 için biraz daha zaman var. Şimdi Xiaomi, bazı modelleri etkileyecek bir karara imza attı. İşte detaylar...