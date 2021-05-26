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Giriş Tarihi: 26.05.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 13:37

'nin bu telefonlarını kullananlar dikkat! Xiaomi kararını verdi, bundan sonra...

bir süre önce MIUI 12.5 güncellemesini kademeli olarak yayınlamaya başladı. Diğer yandan Çinli üretici temelli MIUI 13 üstünde de çalışıyor. Fakat işletim sistemini yenileyecek MIUI 13 için biraz daha zaman var. Şimdi Xiaomi, bazı modelleri etkileyecek bir karara imza attı. İşte detaylar...

Xiaomi'nin bu telefonlarını kullananlar dikkat! Xiaomi kararını verdi, bundan sonra...

'nin telefonlarında önyüklü olarak sunduğu güvenlik uygulaması var. Bu uygulama birçok özelliğe sahip ve oldukça yararlı. Ancak MIUI 12 ile birlikte bu uygulamaya bir takım animasyonlar eklenmişti ve söz konusu animasyonlar düşük segmentte yer alan bazı Xiaomi telefonlarda yavaşlığa, kasmalara neden oluyordu. İşte Xiaomi bu konuya el attı.

Xiaomi'nin bu telefonlarını kullananlar dikkat! Xiaomi kararını verdi, bundan sonra...

Çinli teknoloji devi geç de olsa bu hatadan vazgeçmiş gibi görünüyor. Sızdırılan ekran görüntülerinde Güvenlik uygulamasının animasyonlarında azaltmaların yapıldığı göze çarpıyor.

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Xiaomi'nin bu telefonlarını kullananlar dikkat! Xiaomi kararını verdi, bundan sonra...

, ağır animasyonları Güvenlik uygulamasından kaldırdı. Bu şimdilik Redmi Note 8, Redmi 9, Redmi 9T, Redmi 9 Power ve diğerleri gibi eski telefonlarda geçerli olacak.

Xiaomi'nin bu telefonlarını kullananlar dikkat! Xiaomi kararını verdi, bundan sonra...

, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için animasyonu kaldırmaya ve uygulamayı biraz daha basitleştirmeye karar vermiş olabilir. Çünkü düşük kaliteli ve eski cihazlar bu animasyonları sorunsuz bir şekilde çalıştıramıyor.

Xiaomi'nin bu telefonlarını kullananlar dikkat! Xiaomi kararını verdi, bundan sonra...

ayrıca yeni Hava Durumu uygulaması güncellemesiyle düşük işlemcili cihazlarda da animasyonları azaltıyor. Değişiklikler şimdilik MIUI China ROM ile sınırlı görünüyor. Ancak aynı değişikliklerin MIUI Global ROM'a da gelmesi çok zaman almayacak gibi görünüyor. Umarız güncelleme en kısa sürede gelir ve animasyonlardan dolayı kasan telefonlar rahatlar. (Teknolojioku)

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