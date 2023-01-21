"Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!

ÇILGIN TÜRKLER GELİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, "Milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayisi... Göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden nereye geldik? Bu çalışarak oldu? Yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız gidiyor. SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki 'Bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. "