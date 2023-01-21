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Haberler Galeri "Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!
Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:22

"Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamalarında Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Son dönemlerde Ege'de provokasyonlarını artıran gayriaskeri statüdeki adalara silah yığan Yunanistan'a "Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan seninle işimiz olmaz. Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok." ifadelerini kullanam Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında yankılandı.

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Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!

Yunanistan provokasyonlarına Türkiye'den çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamasında, Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi. "Bak Miçotakis şunu iyi bil. Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" dedi. Bu sözler Yunan basınında yankılandı.

Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!

ÇILGIN TÜRKLER GELİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, "Milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayisi... Göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden nereye geldik? Bu çalışarak oldu? Yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız gidiyor. SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki 'Bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. "

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Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!

"Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miçotakis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi, üç beş muhterisin keyfine teslim edemeyiz. ifadelerini kullandı.

Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunan medyasında geniş yer buldu. "Bak Miçotakis şunu iyi bil. Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" sözlerine yer verilen haberde, "Akıllı olduğunuz sürece Atina'yı vurmak gibi bir kaygımız yok" vurgusu yaptığı ifade edildi.

Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!

Türkiye'nin gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması konusundaki tepkisi tekrar vurgulanan haberde, The Economistin skandal sözlerine de yer verildi.

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