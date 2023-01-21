Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
11:22
"Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" Yunan medyası bu sözlerle çalkalandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamalarında Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Son dönemlerde Ege'de provokasyonlarını artıran gayriaskeri statüdeki adalara silah yığan Yunanistan'a "Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan seninle işimiz olmaz. Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok." ifadelerini kullanam Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında yankılandı.