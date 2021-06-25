Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:22Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:31
Eksik parçayı yapay zeka tamamladı!
Yapay zeka son yıllarda oldukça gelişti. Neredeyse kullandığımız birçok cihazda yapay zeka desteği var. Bilim insanları günlük hayatımızda yer alan bu teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor. Yapay zekanın olduğu alanlardan biri de sanat. Hatta uzmanlar bazı sanat eserleriyle ilgili gizemleri yapay zeka sayesinde çözdü. Hollandalı ressam Rembrandt'ın yüzyıllar önce duvara sığabilmesi için kesilen ünlü tablosu, yapay zeka sayesinde eski haline getirildi. Tablonun bu dijital hali önümüzdeki aylarda ziyaret edilebilecek.