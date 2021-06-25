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Haberler Galeri Eksik parçayı yapay zeka tamamladı!
Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:31

Eksik parçayı yapay zeka tamamladı!

Yapay zeka son yıllarda oldukça gelişti. Neredeyse kullandığımız birçok cihazda yapay zeka desteği var. Bilim insanları günlük hayatımızda yer alan bu teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor. Yapay zekanın olduğu alanlardan biri de sanat. Hatta uzmanlar bazı sanat eserleriyle ilgili gizemleri yapay zeka sayesinde çözdü. Hollandalı ressam Rembrandt'ın yüzyıllar önce duvara sığabilmesi için kesilen ünlü tablosu, yapay zeka sayesinde eski haline getirildi. Tablonun bu dijital hali önümüzdeki aylarda ziyaret edilebilecek.

Eksik parçayı yapay zeka tamamladı!

Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in en büyük tablosu daha da büyüdü. Bu, sanat ve yapay zekanın birleşmesi sayesinde oldu.

Eksik parçayı yapay zeka tamamladı!

Amsterdam'daki Rijksmuseum'da sergilenen Rembrandt'in "Gece Devriyesi" isimli tablosu orijinal haline getirildi.

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Eksik parçayı yapay zeka tamamladı!

Tablo yapımından 70 yıl sonra götürüldüğü belediye binasında iki kapı arasındaki duvara sığabilmesi için dört köşesinden kesilmişti.

Eksik parçayı yapay zeka tamamladı!

Tablo yüzyıllardır bu şekilde sergileniyordu. Ressam Gerrit Lundens'in yaptığı reprodüksiyon sayesinde tablonun orijinal halinin nasıl olduğu biliniyordu.

Eksik parçayı yapay zeka tamamladı!

Reprodüksiyona bakılarak Rembrandt'ın orjinal tablosu yapay zeka ile tamamlandı.İki yıl boyunca çalışmalar sürdü. Yüksek tekonoloji tarayıcılar, x-ışınları ve dijital fotoğraflar kullanıldı.

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