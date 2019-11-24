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Yasak fotoğraflar! 'de çekilen bu kareler...

'de çekilen yasak fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Kuzey Kore uzun yıllardır dünya üzerinde en merak edilen ülke konumunda ve bu durum sürekliliğini kaybetmiyor. Asya'nın bu ilginç ülkesi gerek lideri Kim Jong gerekse yaşam biçimiyle fenomen hale gelmiş durumda. Sosyal medyada da büyük bir ilgi gören Kuzey Kore'de fotoğraf çekmek yasak ve genelde buraya gidenler gizlice fotoğraflıyor. Kapalı kutu diye tabir edilen Kuzey Kore son dönemde biraz daha dikkatle gözlerin çevrildiği bir ülke durumunda.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 15:22
Yasak fotoğraflar! Kuzey Kore'de çekilen bu kareler...

, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti.

Yasak fotoğraflar! Kuzey Kore'de çekilen bu kareler...

Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet.

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Yasak fotoğraflar! Kuzey Kore'de çekilen bu kareler...

Bu ülkedeki günlük yaşam ise dünyada en fazla merak edilenlerden.

Yasak fotoğraflar! Kuzey Kore'de çekilen bu kareler...

Ara sıra 'ye gidip gizlice fotorğaflayanlar oluyor.

Yasak fotoğraflar! Kuzey Kore'de çekilen bu kareler...

Daha sonra bunu dünya kamuoyuyla paylaşıyorlar.

Yasak fotoğraflar! Kuzey Kore'de çekilen bu kareler...

Tabi kimileri bunu ciddi bir güvenlik ve istihbarat sonrası da izinle gerçekleştiriyor.

Yasak fotoğraflar! Kuzey Kore'de çekilen bu kareler...

İşte o fotoğraflar!

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