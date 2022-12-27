Yeni bir savaş kapıda! Avrupa’da ipler gerildi: Orduya ’Hazır ol’ talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu

Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica ve Zveçan belediyelerinde Sırpların iki yeni barikat kurduğunu bildirdi.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde gece boyunca suçlu gruplar barikatlar kurarak serbest dolaşım özgürlüğünü daha da engellemeye devam ediyor. Resmi bilgilere göre, ağır vasıtaların olduğu iki barikat daha kuruldu." ifadelerine yer verildi.