Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu
Giriş Tarihi: 27.12.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 17:55

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu

Rusya Ukrayna savaşı bitmeden bir savaş daha kapıda... Aylardır savaşın eşiğinde olan Sırbistan ve Kosova arasında ipler iyice gerildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in gece yarısı ordu ve polise "hazır ol" emri verdiği bildirildi. AB ve NATO'nun çağrılarına rağmen sınıra barikatlar kuruldu. Peş peşe son dakika haberleri geliyor...

AA
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa’da ipler gerildi: Orduya ’Hazır ol’ talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu

Sırbistan ve Kosova arasında ipler kopma noktasına geldi. Gece yarısı orduya verilen 'Hazır ol' talimatı sonrası sınıra barikatlar kuruldu. Yaşanna gelişmeler 'Avrupa'da bir savaş mı çıkıyor?' sorularını akıllara getirdi.

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa’da ipler gerildi: Orduya ’Hazır ol’ talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu

Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica ve Zveçan belediyelerinde Sırpların iki yeni barikat kurduğunu bildirdi.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde gece boyunca suçlu gruplar barikatlar kurarak serbest dolaşım özgürlüğünü daha da engellemeye devam ediyor. Resmi bilgilere göre, ağır vasıtaların olduğu iki barikat daha kuruldu." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa’da ipler gerildi: Orduya ’Hazır ol’ talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Kosova topraklarında hareket özgürlüğünü engelleyen barikatların kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen Sırplar, Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi yakınında ve Zveçan'da yeni barikatlar kurdu.

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa’da ipler gerildi: Orduya ’Hazır ol’ talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu

Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi, Sırp, Arnavut, Boşnak ve Türklerin bir arada yaşadığı çok etnikli bir semt olarak biliniyor. Mahalleden geçen yol, barikatlar kurulmadan önce Mitrovica'nın kuzey ile güneyini bağlıyordu.

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa’da ipler gerildi: Orduya ’Hazır ol’ talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu

Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR ve EULEX'in barikatları kaldırmaması durumunda, barikatların birkaç gün içerisinde Kosova polisi tarafından kaldırılacağını açıklamıştı.

SON DAKİKA