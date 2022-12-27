Giriş Tarihi: 27.12.2022 17:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
17:55
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu
Rusya Ukrayna savaşı bitmeden bir savaş daha kapıda... Aylardır savaşın eşiğinde olan Sırbistan ve Kosova arasında ipler iyice gerildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in gece yarısı ordu ve polise "hazır ol" emri verdiği bildirildi. AB ve NATO'nun çağrılarına rağmen sınıra barikatlar kuruldu. Peş peşe son dakika haberleri geliyor...