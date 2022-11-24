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Haberler Galeri Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:29

Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi

Ağustos ayının başında bir gece vakti patlak veren Kosova-Sırbistan arasındaki araç plakası krizi karara bağlandı. Buna göre taraf ülkelerin her ikisi de araç plakalarında yeni uygulamalara gidecek.

Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi

Ağustos'un başından beri bir gece ansızın meydana gelen Sırbistan-Kosova gerginliği dünya gündemini oldukça meşgul etmiş ve "Yeni bir savaş kapıda mı?" sorusu gündeme gelmişti. Araç plakaları nedeniyle çıkan krizle ilgili iki ülke yönetieminde de bir adım geldi.

Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi

Taraf ülkeler devam eden gerginliği düşümek ve ilişkileri normalleştirme adına uzlaşmaya varmaya karar verdi.

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Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi

Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın başmüzakerecilerinin AB kolaylaştırıcılığında yaptıkları görüşmeler sonucunda "gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik teklife yoğunlaşmak" üzere anlaştıklarını açıkladı.

Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi

Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre Sırbistan Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarını vermeyi, Kosova da araçlara yeniden ruhsat verilmesini durduracak.

Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi

Sırbistan, Kosova'daki Sırplar için plaka basıyordu. Kosova hükûmeti, perşembeden itibaren Sırbistan'ın verdiği araç plakalarını kullanan sürücülere ceza kesmeyi planlıyordu. Bu tür plakaları kullananların sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

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