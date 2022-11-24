Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi

Ağustos'un başından beri bir gece ansızın meydana gelen Sırbistan-Kosova gerginliği dünya gündemini oldukça meşgul etmiş ve 'Yeni bir savaş kapıda mı?' sorusu gündeme gelmişti. Araç plakaları nedeniyle çıkan krizle ilgili iki ülke yönetieminde de bir adım geldi. Taraf ülkeler devam eden gerginliği düşümek ve ilişkileri normalleştirme adına uzlaşmaya varmaya karar verdi. Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın başmüzakerecilerinin AB kolaylaştırıcılığında yaptıkları görüşmeler sonucunda 'gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik teklife yoğunlaşmak' üzere anlaştıklarını açıkladı. Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre Sırbistan Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarını vermeyi, Kosova da araçlara yeniden ruhsat verilmesini durduracak. Sırbistan, Kosova'daki Sırplar için plaka basıyordu. Kosova hükûmeti, perşembeden itibaren Sırbistan'ın verdiği araç plakalarını kullanan sürücülere ceza kesmeyi planlıyordu. Bu tür plakaları kullananların sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Ağustos'un başında patlak veren olayda Kosova Hükümeti, ülkedeki Sırplar dahil tüm vatandaşların ulusal araç plakası ile kimlik uygulaması kararını getirmişti. Bunun üzerine Sırplar yollara barikat kurmuştu. Siren seslerinin yükseldiği ülkede ülkedeki Sırplar söz konusu kararın kaldırılması için protestoya davet edilmişti. Gerilimin tırmanması üzerine Kosova söz konusu kararı 1 ay ertelemişti. Ancak o zamandan bugüne kadar ülke yöneticilerinden konuyla ilgili sert sözler gelmiş, bu nedenle de endişe dinmemişti.