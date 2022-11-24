Yeni bir savaş kapıda mı? Bir gece vakti kriz yaratan hamle ile ilgili karar verildi

Ağustos'un başından beri bir gece ansızın meydana gelen Sırbistan-Kosova gerginliği dünya gündemini oldukça meşgul etmiş ve "Yeni bir savaş kapıda mı?" sorusu gündeme gelmişti. Araç plakaları nedeniyle çıkan krizle ilgili iki ülke yönetieminde de bir adım geldi.