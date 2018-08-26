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Yeni '' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...

'nın başkenti 'da bir eğlence mekanında dans eden gençler birbiri ile çarpışınca kavga çıktı. Çıkan kavgada hızını alamayan genç bir yumrukta kendisiyle tartışan genci yere yıktı. Yere yıkılan gencin arkadaşları da kavgaya karıştı fakat akıbetleri arkadaşları gibi oldu. Bütün gençler teker teker amatör boksör olduğu öğrenilen gencin yumrukları ile yere serildi. Sosyal medyada hızla yayılan olayın videosuna yapılan yorumlarda 'Rusya'nın ü' yorumları yapılarak geçtiğimiz yıllarda Laleli'de kendisine sopalarla saldıran esnafları teker teker yere seren Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı turist olayına gönderme yapıldı.

Giriş Tarihi: 26.08.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 26.08.2018 12:48
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Yeni '' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...

Kavga 'nın başkenti 'da bir eğlence mekanındaki kavga dans eden gençlerin çarpışması ile başladı.

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Yeni '' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...

Kavgada ilk yumruk amatör boksör olan gence atıldı.

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Yeni '' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...

Amatör boksör olan genç kavgada ilk atılan yumrukla yere düştü.

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Yeni '' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...

Çabuk toparlanıp yerden kalkan amatör boksör, kendisine vuran genci tek yumrukla yere serdi.

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Yeni '' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...

Arkadaşlarının yediği yumrukla yere düşüp kendinden geçtiğini gören diğer gençler, amatör boksöre saldırmak için harekete geçtiler.

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Yeni '' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...

Amatör boksör genç ise tek bir darbe almadan önüne geleni tek yumrukta yere sermeye başladı.

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Yeni '' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...

Türkiye'de de sosyal medyada hızla yayılan videoya; geçtiğimiz yıllarda Laleli'de kendisine sopalarla saldıran esnafı teker teker yumrukları ile yere yıkan Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı amatör boksör olayına gönderme yaparak 'Yeni ' yorumları yapıldı.

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