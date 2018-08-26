Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir eğlence mekanında dans eden gençler birbiri ile çarpışınca kavga çıktı. Çıkan kavgada hızını alamayan genç bir yumrukta kendisiyle tartışan genci yere yıktı. Yere yıkılan gencin arkadaşları da kavgaya karıştı fakat akıbetleri arkadaşları gibi oldu. Bütün gençler teker teker amatör boksör olduğu öğrenilen gencin yumrukları ile yere serildi. Sosyal medyada hızla yayılan olayın videosuna yapılan yorumlarda 'Rusya'nın İrlandalı boksörü' yorumları yapılarak geçtiğimiz yıllarda İstanbul Laleli'de kendisine sopalarla saldıran esnafları teker teker yere seren Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı turist olayına gönderme yapıldı.
Giriş Tarihi: 26.08.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 26.08.2018 12:48
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Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...
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Yeni 'İrlandalı Boksör' sosyal medyada olay oldu! Genç adam önüne geleni tek yumrukta yere indirdi...