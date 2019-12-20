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Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...

Yeni yıla girmeye artık sayılı günler kaldı. tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyenler yurt dışında gidebilecek ülkeleri araştırmaya başladı. İşte yılbaşı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için Türk vatandaşlarından istemeyen ülkelerin güncel listesi...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:01
Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...

Yeni yıla girmeye sayılı günler kalmışken tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için gidilebilen ülkelerin listesini derledik.

Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...

İşte Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler...

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Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...

Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıklandı.

Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...

Andorra -

90 gün .

Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...

Antigua ve Barbuda

180 gün .

Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...

Arjantin

90 gün .

Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...

Arnavutluk

90 gün .

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