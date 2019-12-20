Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...
Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler dikkat! İşte güncel liste...
Yeni yıla girmeye artık sayılı günler kaldı.Yılbaşı tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyenler yurt dışında gidebilecek ülkeleri araştırmaya başladı. İşte yılbaşı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin güncel listesi...
Giriş Tarihi: 20.12.2019
09:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
10:01
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