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, 'deki zirveye bebeğiyle geldi

Giriş Tarihi: 25.09.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 11:05
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, 'deki zirveye bebeğiyle geldi
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

Jacinda Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık kızı Neve Te Aroha ile katıldı.

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, 'deki zirveye bebeğiyle geldi
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

Herald'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Nelson Mandela Barış Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurulu'na 3 aylık kızı Neve Te Aroha ve eşi Clarke Gayford ile geldi.

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, 'deki zirveye bebeğiyle geldi
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

Eski Pakistan Benazir Butto'nun ardından görev başındayken doğum yapan ikinci ülke lideri olan Ardern'in, bebeği Neve'yi kucaklayıp öperek yakından ilgilenmesi görüntü ve fotoğraflara yansıdı.

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, 'deki zirveye bebeğiyle geldi
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

Neve'nin kimliği paylaşıldı

Twitter kullanıcılarının Neve'ye verilen kimliğini merak ettiğini belirten Clarke Gayford, kişisel hesabından "'nın İlk Bebeği" yazılı BM'nin verdiği tanıtım kartını paylaştı.

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, 'deki zirveye bebeğiyle geldi
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

Gayford paylaşımın devamında, "Keşke 'deki bir salonda bebeğin bezinin değiştirildiği sırada odaya giren Japon delegasyonunun şaşıp kalan yüz ifadelerini kaydedebilseydim. 21. doğum gününde büyük sürpriz olurdu." ifadelerini kullandı.

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, 'deki zirveye bebeğiyle geldi
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, 3 ay sonra yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.

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, 'deki zirveye bebeğiyle geldi
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

Başbakan Ardern'in, 27 Eylül'de Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya da eşi ve bebeğiyle gelmesi bekleniyor.

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