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Yer altındaki gizli

Eski Yugoslavya döneminde en gelişmiş teknolojiyle yapılan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki bölgede kaderine terk edilen askeri Zeljava, görüntüsüyle kıyamet filmlerini andırıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2019 11:36
Yer altındaki gizli hava üssü

Eski Yugoslavya döneminde en gelişmiş teknolojiyle yapılan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki bölgede kaderine terk edilen askeri Zeljava, görüntüsüyle kıyamet filmlerini andırıyor.

Yer altındaki gizli hava üssü

Eski Yugoslavya döneminde en gelişmiş teknolojiyle yapılan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki bölgede kaderine terk edilen askeri Zeljava, görüntüsüyle kıyamet filmlerini andırıyor.

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Yer altındaki gizli hava üssü

Yapımı Soğuk Savaş döneminde, 1968 yılında tamamlanan , savunma ve güvenlik amaçlı olarak Bosna Hersek sınırlarında kalan Bihac şehri yakınındaki Pljesevica Dağı'nda bulunuyor.

Yer altındaki gizli hava üssü

Avrupa'nın en büyük yer altı hava üslerinden biri kabul edilen ve benzerine az rastlanan askeri tesis, 1990'lı yılların başında Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki savaşta gördüğü hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yer altındaki gizli hava üssü

Yapımına 5 milyar dolardan fazla para harcanan 'Nesne 505' kod adlı Zeljava , atom bombasıyla gerçekleştirilebilecek saldırılara dahi dayanabilecek şekilde inşa edildi.

Yer altındaki gizli hava üssü

Yalnız bu duruma rağmen bölgede savaşın oluşturduğu tahribat tüm çıplaklığıyla görülebiliyor.

Yer altındaki gizli hava üssü

Üssün o dönemde 50'den fazla askeri savaş jeti ve keşif uçağına ev sahipliği yaptığı 3 bin 500 metre uzunluğundaki korunaklı yer altı tünelleri, tahribatın izlerini duvarlarında ve tavanlarında taşıyor.

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