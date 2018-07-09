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Pırlantaları topladılar

Giriş Tarihi: 09.07.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 17:30
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Pırlantaları topladılar
Pırlantaları yerden topladılar

Hala dönem dönem 40 metreyi aşan lavlar püskürtmeye devam eden ve bölgede sebep olduğu infial süren Kilauea Yanardağı, çevresine Olivin adı verilen yeşil pırlantalar püskürtüyor.

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Pırlantaları topladılar
Pırlantaları yerden topladılar

Yerel halk lavlardan çıkan taşları toplayıp gelir kaynağı elde ediyor.

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Pırlantaları topladılar
Pırlantaları yerden topladılar

Magmaların ilk kristalleşen minerali olarak bilinen Olivin, bölge insanı için küçük bir teselli oldu diyebiliriz.

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Pırlantaları topladılar
Pırlantaları yerden topladılar

Sabah uyandıklarında çevrede bu tip parlak ve hoş görünen taşlarla karşılaşan Hawaii halkının bir çoğu, taşları hatıra olarak saklamaya karar verdi.

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Pırlantaları topladılar
Pırlantaları yerden topladılar
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