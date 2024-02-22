Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
10:13
Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası
Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı, 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer buldu. Yunan savunma sitesi E-Amina, "Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası" başlığını atarken, Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın "Türkiye'nin umut ışığı" olduğu belirtildi.