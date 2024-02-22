Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası

"RADAR TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ ZOR"

Türkiye'nin modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için giderek daha fazla çaba sarf ettiği aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

Çift motorlu savaş uçağının, 5. nesil olarak adlandırılan ve gizlilik özelliklerine sahip bir model olduğu, bu nedenle radar tarafından tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi.