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Haberler Galeri Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 10:13

Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası

Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı, 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer buldu. Yunan savunma sitesi E-Amina, "Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası" başlığını atarken, Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın "Türkiye'nin umut ışığı" olduğu belirtildi.

Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası

KAAN, dün ilk kez gökyüzü ile buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı, 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. KAAN ile Türkiye, dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası

KAAN DÜNYA BASININDA: BU DÖNÜM NOKTASI...

Yerli ve milli imkanlarla üretilen KAAN'ın ilk uçuşu, dünya basınında da geniş yer buldu.

Alman Welt gazetesinin "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlıklı haberinde KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için bunun ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geldiği ifade edildi.

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Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası

"RADAR TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ ZOR"

Türkiye'nin modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için giderek daha fazla çaba sarf ettiği aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

Çift motorlu savaş uçağının, 5. nesil olarak adlandırılan ve gizlilik özelliklerine sahip bir model olduğu, bu nedenle radar tarafından tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi.

Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası

Türkiye'nin teknolojiden altyapıya, bilgi birikimi ve üretim kabiliyetine sahip çalışanlarına kadar modern savaş uçağı üretimine yönelik değerler zincirinin tamamına sahip olan dünyadaki sayılı ülkelerden biri olmayı hedeflediği bu amaçla çeşitli Türk şirketlerinde modern sensörler, radarlar ve diğer silah teknolojileri geliştirildiğine işaret edildi.

Yerli savaş uçağı KAAN dünya basınında geniş yer buldu: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası

"TÜRKİYE'NİN UMUT IŞIĞI"

Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtildi.

Gizli özelliklere sahip Türk milli muharip uçağının, başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki amiral gemisi olması beklenen KAAN'ın ilk uçuşunu 13 dakika sürdüğü ve 2440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 km hıza ulaştığı kaydedildi.

.Frankfurter Allgemeine gazetesi de "Türkiye KAAN'ı sundu" başlıklı haberinde Türk yapımı ilk savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın X sosyal medya platformunda, "Ukraynalı şirketlerin Türkiye için çok önemli olan bu projeye katılmalarından memnuniyet duyduğunu" yazdığına dikkati çekti.

Gazete şimdiden Ukrayna'nın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ile ilgilendiği aktarıldı.

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