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ve mavinin buluştuğu yer:

Giriş Tarihi: 27.07.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 11:52
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ve mavinin buluştuğu yer:
Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yer alan ve Danimarka'ya bağlı olan 'nın başkenti Torshavn, yaz aylarında sıcaklığın 12-13 dereceye çıkmasıyla çok sayıda turist ağırlıyor

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ve mavinin buluştuğu yer:
Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları

Keçileri ile meşhur olduğu için "Keçi ülkesi" olarak da anılan 'nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor.

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ve mavinin buluştuğu yer:
Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları

Kuzey'de yer alan bir ada ülkesi olması nedeniyle çok fazla alana sahip olan 'nda hayvancılığın yanı sıra geçim kaynağı olarak balıkçılık da yapılıyor.

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ve mavinin buluştuğu yer:
Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları

İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan , tarih boyunca farklı krallıkların himayesinde kaldı.

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ve mavinin buluştuğu yer:
Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları

Günümüzde ise Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olarak yönetilmeye devam ediyor.

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ve mavinin buluştuğu yer:
Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları

İşte, hakkında bilmeniz gerekenler...

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ve mavinin buluştuğu yer:
Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları

2012 sayımlarına göre 49 bin 506 kişinin yaşadığı , İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan, içişlerinde bağımsız olmasına rağmen, dışişlerinde Danimarka'ya bağlı bir devlettir.

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