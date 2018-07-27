Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yer alan ve Danimarka'ya bağlı olan Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn, yaz aylarında sıcaklığın 12-13 dereceye çıkmasıyla çok sayıda turist ağırlıyor Keçileri ile meşhur olduğu için 'Keçi ülkesi' olarak da anılan Faroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor. Kuzey'de yer alan bir ada ülkesi olması nedeniyle çok fazla yeşil alana sahip olan Faroe Adaları'nda hayvancılığın yanı sıra geçim kaynağı olarak balıkçılık da yapılıyor. İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan Faroe Adaları, tarih boyunca farklı krallıkların himayesinde kaldı. Günümüzde ise Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olarak yönetilmeye devam ediyor. İşte, Faroe Adaları hakkında bilmeniz gerekenler... 2012 sayımlarına göre 49 bin 506 kişinin yaşadığı Faroe Adaları, İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan, içişlerinde bağımsız olmasına rağmen, dışişlerinde Danimarka'ya bağlı bir devlettir.