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Haberler Galeri Yılanlarla ilgili kimsenin bilmediği şok gerçek! Duyacaklarınıza inanamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 28.09.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 10:43

Yılanlarla ilgili kimsenin bilmediği şok gerçek! Duyacaklarınıza inanamayacaksınız...

Pek çoğumuz için fobi olan ve görmeye dahi dayanılamayan yılanlar hakkında hiç bilmediğiniz 15 bilgiyi duymaya hazır mısınız? Zehirli türleri nedeniyle aslında ölümcül tehlikeler barındıran bu hayvan türü çok sevilmese de duyduğunuzda inanamayacağınız yeteneklere de sahiptir. Dünya üzerinde yaklaşık 3 bin 400 tür yılan bulunmaktadır. Gelin bu hayvanlara ait şaşırtıcı bilgileri beraber inceleyelim...

Yılanlar hakkında herkesi şaşırtan 15 gerçek! Duyduklarınıza inanamayacaksınız...

Binlerce türü bulunan yılanlar, çoğunlukla korkutucu ve tiksinç yaratıklar olarak bilinmektedir. Bunun nedeni aslında zehirli türleri nedeniyle büyük bir tehike teşkil etmesinden kaynaklıdır. Ancak dünya üzerindeki binlerce yılandan yalnızca 600 türünün zehirli olduğunu biliyor muydunuz? İşte şimdiye kadar yılanlara dair duymadığınız 15 ilginç bilgi...

Yılanlar hakkında herkesi şaşırtan 15 gerçek! Duyduklarınıza inanamayacaksınız...

Yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. Onun dışında dünyanın her yerinde en az bir yılan türü yaşar.

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Yılanlar hakkında herkesi şaşırtan 15 gerçek! Duyduklarınıza inanamayacaksınız...

Yılanların boyutları oldukça değişkendir. En küçük yılan 10 santimetre uzunluğuyla iplik yılanıdır. En uzun yılan ise boyu 7 metreyi bulabilen dev pitonlardır.

Yılanlar hakkında herkesi şaşırtan 15 gerçek! Duyduklarınıza inanamayacaksınız...

Dünyada yaklaşık 3 bin 400 yılan türü bulunuyor. Bunların sadece 600'ü zehirli. Zehirli yılan türleri arasında sadece 200 tanesi insanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yılanlar hakkında herkesi şaşırtan 15 gerçek! Duyduklarınıza inanamayacaksınız...

Bazı yılanlar çift başlıdır. Hatta birbirleriyle yemek kavgasında bile bulunabilirler.

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