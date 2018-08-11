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Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi

Onlarca yıl sonra varlığı anlaşılınca gün yüzüne çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 11.08.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 16:59
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Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi
Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi

'nın 'nde ndan kalma efsane böyle ortaya çıktı.

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Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi
Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi

T-34 model bu 1940 ve 1958 yılları arasında üretimi yapılan Sovyet tankı

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Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi
Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi

Çoğu otoriteye göre II. Dünya Savaşı'nın en iyi ı olarak kabul ediliyor.

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Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi
Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi

T-34 o güne kadarki tasarımı anlayışını değiştirmiş, ondan sonraki bütün tanklar T-34'leri örnek almıştır.

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Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi
Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi

Efsaneleşen Rus ı 2. dünya savaşı sırasında yapılan pekçok muharebelere katıldı.

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Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi
Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi

Doğu cephesinde Alman Ordusu bu karşısında çaresiz kalmıştır.

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Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi
Yıllarca suyun dibinde saklı kaldı! Kimse fark etmedi
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