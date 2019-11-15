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Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Evlilik, hiç şüphesiz dünya üzerinde coğrafya ayırt etmeksizin en önemli olgulardan bir tanesidir. Toplumun dinamiklerinden birisi olarak kabul edilen evlilik olgusu, sadece bireyleri olmadığı gibi yaşanılan ülkeyi, hatta dünyayı da etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da; kimi ülkeler evliliğe yönelik olarak vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte evliliğe teşvik eden o ülkeler ve şaşıracağınız gerçekler...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





