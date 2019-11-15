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  • Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Evlilik, hiç şüphesiz dünya üzerinde coğrafya ayırt etmeksizin en önemli olgulardan bir tanesidir. Toplumun dinamiklerinden birisi olarak kabul edilen evlilik olgusu, sadece bireyleri olmadığı gibi yaşanılan ülkeyi, hatta dünyayı da etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da; kimi ülkeler evliliğe yönelik olarak vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte evliliğe teşvik eden o ülkeler ve şaşıracağınız gerçekler...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:49
Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Evlilik, iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Bireyler için oldukça önemli bir konu olan evlilik, kimi ülkelerde gerek yönetim kanadından gerekse toplumdan destek görürken kimisinde ise çeşitli sebeplerden ötürü benimsenmemektedir. Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, evliliğe teşvik eden ülkeleri görebilir; kadınların erkekler için 'başlık parası' ödediği ülkeyi bulabilirsiniz.

Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

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Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir

Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

Yok artık dedirten olay! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bunu bile yapıyorlar

Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.

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