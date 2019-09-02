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  • Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...

fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...

fenomenleri her gün yeni bir ilginçliğe imza atıyor. 30 yıldır açılmayan ve bekletilen kasayı yıllar sonra açtılar sonra bakın neyle karşılaştılar. Youtube fenomeninden bu konuda yardım isteyen aile 30 yıllık kasanın içindekileri görünce şaşkına döndü. O anlar sosyal medyadan da paylaşılırken milyonlarca kez izlendi. İşte bakın o kasadan ne çıktı!

Giriş Tarihi: 02.09.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 08:35
Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...

30 yıllık kasanın açılmasını isteyen aile 'un fenomen hesabı "What's Inside" ile temasa geçti.

Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...

Ekip kasayı açmak için çalışmalara başladı.

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Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...

Levye, demir makası, spiral makinesi kullandılar.

Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...
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Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...
Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...
Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...
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