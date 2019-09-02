Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...
Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! İçinden çıkanlar...
Youtube fenomenleri her gün yeni bir ilginçliğe imza atıyor. 30 yıldır açılmayan ve bekletilen kasayı yıllar sonra açtılar sonra bakın neyle karşılaştılar. Youtube fenomeninden bu konuda yardım isteyen aile 30 yıllık kasanın içindekileri görünce şaşkına döndü. O anlar sosyal medyadan da paylaşılırken milyonlarca kez izlendi. İşte bakın o kasadan ne çıktı!
Giriş Tarihi: 02.09.2019
08:21
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
08:35