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Haberler Galeri Youtube fenomeni şaştı kaldı! Daldığı şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki...
Giriş Tarihi: 05.03.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:13

Youtube fenomeni şaştı kaldı! Daldığı şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki...

Şelalenin dibine dalıp öyle şeyler buldu ki! Hepimiz bazen hiç istemeyeceğimiz yerlerde bir şeylerimizi kaybedebiliyoruz. Bazılarını bir daha bulmak imkansız. Mesela bir nehre ya da denize düşen önemli bir eşyanızı düşünün. Bir daha bulabilmek neredeyse imkansız! Amerikalı dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaparak şelaleye düşen ve kimisi kıymetli eşyaları görme şansına sahip oldu. Bulduğu bu eşyaların arasından biri onu gerçekten çok şaşırttı! Bakın şelaleden ne çıktı

Youtube fenomeni şaştı kaldı! Daldığı şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki...

Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatan genç yine çılgın bir işe imza attı.

Youtube fenomeni şaştı kaldı! Daldığı şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki...

İşte böyle şelaleye dalıyor ve sonrasında yaşananlar...

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Youtube fenomeni şaştı kaldı! Daldığı şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki...

Öncesinde birkaç kayıp eşya buluyor.

Youtube fenomeni şaştı kaldı! Daldığı şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki...
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Youtube fenomeni şaştı kaldı! Daldığı şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki...
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