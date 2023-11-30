Giriş Tarihi: 30.11.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 19:17

Yüksek kira vermek istemeyen evli çiftten ilginç çözüm! Milyonlarca kez izlendi

Son yıllarda büyük kentlerde yaşayanlar için kira fiyatları merak edilen en önemli konulardan biri. Bu sorunla ilgili Türkiye ve dünyada ilginç çözüm bulanlar da var. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain iç mimar eşi Sullivans ile ilginç bir fikri hayata geçirdi. Hurdalıktan bir okul otobüsü satın aldı. Ve sonrasında ise bu okul otobüsünü muhteşem bir eve çevirdiler. Saniye saniye süreci görüntüleyen çiftin paylaşımı büyük beğeni aldı. Milyonlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri izledi. İşte o görüntüler...