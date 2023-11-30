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Haberler Galeri Yüksek kira vermek istemeyen evli çiftten ilginç çözüm! Milyonlarca kez izlendi
Giriş Tarihi: 30.11.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 19:17

Yüksek kira vermek istemeyen evli çiftten ilginç çözüm! Milyonlarca kez izlendi

Son yıllarda büyük kentlerde yaşayanlar için kira fiyatları merak edilen en önemli konulardan biri. Bu sorunla ilgili Türkiye ve dünyada ilginç çözüm bulanlar da var. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain iç mimar eşi Sullivans ile ilginç bir fikri hayata geçirdi. Hurdalıktan bir okul otobüsü satın aldı. Ve sonrasında ise bu okul otobüsünü muhteşem bir eve çevirdiler. Saniye saniye süreci görüntüleyen çiftin paylaşımı büyük beğeni aldı. Milyonlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri izledi. İşte o görüntüler...

Yüksek kira vermek istemeyen evli çiftten ilginç çözüm! Milyonlarca kez izlendi

KİRA DERDİNE BULDUKLARI ÇÖZÜM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ!

Her şey bakın nasıl başladı! Kare kare muhteşem görüntüler

Yüksek kira vermek istemeyen evli çiftten ilginç çözüm! Milyonlarca kez izlendi

KİRA VERMEKTEN BIKTILAR

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Yüksek kira vermek istemeyen evli çiftten ilginç çözüm! Milyonlarca kez izlendi

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Yüksek kira vermek istemeyen evli çiftten ilginç çözüm! Milyonlarca kez izlendi

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Yüksek kira vermek istemeyen evli çiftten ilginç çözüm! Milyonlarca kez izlendi

HURDA OTOBÜSÜ ALIP EVE ÇEVİRDİLER

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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