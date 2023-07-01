Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

Son dakika haberi: Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın gözü zirveden çıkacak olası kararlara kilitlenmişken Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye oldu. 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geleceğini vurgulayan Yunan basını görüşmeden çıkabilecek sonuçlara geniş yer ayırdı. Göçmen krizinde anlaşmaya varamayan AB liderleri arasında yaşanan kriz sonrası Miçotakis'in Türkiye açıklamaları gündeme oturdu.