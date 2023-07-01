Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

"TÜRKİYE MÜTTEFİKİMİZ OLMALI"

Göç zirvesini, "Polonya ve Macaristan'ın diğer devletlerle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle maalesef herhangi bir sonuca varamadığımız uzun ve zorlu bir toplantıydı" diye tanımlayan Miçotakis, bardağın dolu yarısını görmek istediğini belirterek, göçmen sorununa yardım etmesi için Türkiye'yi işaret etti. Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" sözleriyle umudunu Türkiye'ye bağladığını bildirdi.