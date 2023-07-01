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Haberler Galeri Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
Giriş Tarihi: 01.07.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 12:55

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

Son dakika haberi: Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın gözü zirveden çıkacak olası kararlara kilitlenmişken Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye oldu. 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geleceğini vurgulayan Yunan basını görüşmeden çıkabilecek sonuçlara geniş yer ayırdı. Göçmen krizinde anlaşmaya varamayan AB liderleri arasında yaşanan kriz sonrası Miçotakis'in Türkiye açıklamaları gündeme oturdu.

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Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

Son dakika haberi: Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin heyecan giderek artıyor. Küresel ölçekte önemli konuların masada olacağı zirve öncesi Yunanistan'da Türkiye ilişkileri gündem oldu.

AB LİDERLERİ ANLAŞAMADI

Kritik zirve öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantılar, göç konusunda AB liderlerini hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz haftalarda göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan olan göç sorunu konusunda, Polonya ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

AB Komisyonunun önerdiği ve ay başında nitelikli çoğunlukla kabul edilen "dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara, Polonya ve Macaristan'dan itiraz geldi.

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Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

YUNANİSTAN GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Umutla beklenen toplantının çözümsüz kalmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. Miçotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu.

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçıları ile mücadele olduğunu belirtti.

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

"TÜRKİYE MÜTTEFİKİMİZ OLMALI"

Göç zirvesini, "Polonya ve Macaristan'ın diğer devletlerle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle maalesef herhangi bir sonuca varamadığımız uzun ve zorlu bir toplantıydı" diye tanımlayan Miçotakis, bardağın dolu yarısını görmek istediğini belirterek, göçmen sorununa yardım etmesi için Türkiye'yi işaret etti. Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" sözleriyle umudunu Türkiye'ye bağladığını bildirdi.

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