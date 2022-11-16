Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:40

Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Dünyayı ayağa kaldıran İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı Yunanistan'ın gündemini de oldukça meşgul ediyor. Dün bir Yunan gazetesinde Anna Depola isimli bir Yunan kadının saldırı sırasında yaralandığı; Türkiye'nin tedavi için Depola'dan para istediği ve kötü muamele gördüğü iddia edilmişti. Skandal haber sonrası Yunanistan'a tedavi için giden Depola ise söz konusu iddiaları resmen yalanladı. "Türk doktorlar bana çok iyi baktı" diyen Depola'nın sözlerini ise yine Türkiye'ye iftira atan gazetenin manşete taşıması dikkat çekti.