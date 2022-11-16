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Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:40

Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Dünyayı ayağa kaldıran İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı Yunanistan'ın gündemini de oldukça meşgul ediyor. Dün bir Yunan gazetesinde Anna Depola isimli bir Yunan kadının saldırı sırasında yaralandığı; Türkiye'nin tedavi için Depola'dan para istediği ve kötü muamele gördüğü iddia edilmişti. Skandal haber sonrası Yunanistan'a tedavi için giden Depola ise söz konusu iddiaları resmen yalanladı. "Türk doktorlar bana çok iyi baktı" diyen Depola'nın sözlerini ise yine Türkiye'ye iftira atan gazetenin manşete taşıması dikkat çekti.

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Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye’ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Pazar günü meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, pek çok insan ise yaralandı. Saldırı dünya gündemini de oldukça meşgul ederken dün Yunan gazetesi Proto Thema'da skandal ifadelere yer verildi.

Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye’ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Gazete, dün yaptığı haberinde saldırı sırasında yaralanan 39 yaşındaki Anna Depola'nın Türkiye'de bakılmadığını iddia etti. "Türkler yaralı Yunan kadının hastaneye kaldırılması için para istiyor" isimli haberinde Depola'nın babasının şikayette bulunacağını ifade etti.

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Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye’ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Normalde 39 yaşında olan Depola'nın 26 yaşında olduğundan bahsedilen haberde babanın "Kızımın durumu oldukça kötü. Aldığı yaralar ve bacağındaki yara nedeniyle şokta" dendiği ifade edildi.

Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye’ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Kızın ailesinin avukatı ise yaptığı açıklamada "Türkiye'de terör mağduru olarak hakların ne olduğunu göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye’ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Bugün ise aynı gazete Selanik'e nakledilen Depola'nın açıklamalarına yer verdi. Depola'nın dünkü iddiaları yalanlayan ifadeleri ise Yunan basınının iftiralarını gözler önüne serdi.

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