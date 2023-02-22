Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye’yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken’dan çok net yanıt

Lymberakis'in "ABD genellikle her iki ülkedeki farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor. Ancak pek çok kişi tehdit eden bir ülke ile tehdit edilen bir ülke arasında eşit mesafeyi nasıl koruduğunuzu merak ediyor" sorusundaki Türkiye provokasoynuna ABD Dışişleri Bakanı'ndan net bir cevap geldi.