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Giriş Tarihi: 22.02.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 11:13

Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye'yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken'dan çok net yanıt

Türkiye ziyaretinin ardından Yunanistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, verdiği röportajda Türkiye provokasyonu yapmaya çalışan gazeteciye çok net cevap verdi.

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Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye’yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken’dan çok net yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte deprem bölgelerini ziyaret eden Blinken, ABD'nin Türkiye'ye yapacağı yardımlardan bahsetti.

Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye’yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken’dan çok net yanıt

Blinken ziyaretinin sonlarına doğru Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'den ayrılan Blinken'in bir sonraki durağı ise Yunanistan oldu.

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Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye’yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken’dan çok net yanıt

Yunan liderler ve muhalefetle görüşen Blinken, Yunanistan'ın bu zor günlerde Türkiye'ye destek olduğunu kaydetti. Olumlu geçen görüşmeler sonrasında Türk-Yunan ilişkilerinin geliştiği ifade edildi.

Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye’yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken’dan çok net yanıt

Ancak ilişkilerin gelişmesine rağmen halen ülkede Türkiye provokasyonu yapmaya çalışanlar var. Yunan kanalı Mega'da gazeteci Niki Lymberakis'in sorularını yanıtlayan Blinken'le gazeteci Lymberakis'in arasında işte böyle bir an yaşandı.

Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye’yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken’dan çok net yanıt

Lymberakis'in "ABD genellikle her iki ülkedeki farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor. Ancak pek çok kişi tehdit eden bir ülke ile tehdit edilen bir ülke arasında eşit mesafeyi nasıl koruduğunuzu merak ediyor" sorusundaki Türkiye provokasoynuna ABD Dışişleri Bakanı'ndan net bir cevap geldi.

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